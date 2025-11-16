La future berline électrique Mercedes Classe E EQ remplacera la Mercedes EQE en 2027.

Avec son design faisant la part belle à l’aérodynamisme, la Mercedes EQE a un peu de mal à trouver son public. C’est pour cela que cette berline électrique dévoilée en 2021 et précédant la sixième génération de Classe E née en 2023, va être obligée de laisser sa place à une nouvelle Mercedes Classe E EQ qui sera commercialisée en 2027.

Chez Mercedes, alors que l’on va restyler plusieurs fois certains modèles thermiques pour les faire durer le plus longtemps possible, on préfère changer carrément de génération pour les modèles électriques. C’est le cas de la Mercedes EQE qui va être remplacée rapidement par la Mercedes Classe E EQ. Un nouveau modèle qui sera plus proche en ce qui concerne son design de l’actuelle Mercedes Classe E thermique.

Un style plus classique

La future Mercedes Classe E EQ vient d’être photographiée par nos chasseurs de scoop. Il s’agit encore de prototypes fortement camouflés mais la présence à leurs côtés d’une Mercedes Classe E thermique permet de voir les différences qui seront apportées à ce futur modèle électrique qui devra faire mieux, en ce qui concerne les ventes, que la Mercedes EQE. Une Mercedes EQE, qui devrait voir sa production s’arrêter l’an prochain tandis que la Mercedes Classe EQ arrivera sur le marché dès les premiers mois de 2027. Même s’il s’agit d’une bonne berline électrique, les ventes de la Mercedes EQE ont déçu Mercedes, le peu d’attrait des clients pour cette auto tient sans doute, pour une bonne part, dans son style trop différent et innovant et c’est pour cela que la future Mercedes Classe E EQ va revenir à un style plus classique.

Une partie arrière différente du modèle thermique

On constate sur les photos du prototype de nos chasseurs de scoop, que la future Mercedes Classe E EQ est proche de la Mercedes Classe E actuelle (dont on attend le restylage pour 2027). Elle s’en distingue cependant par une partie arrière plus angulaire au niveau de la malle de coffre et une surface vitrée plus importante vers l’arrière avec une ligne de toit moins fuyante. Reprenant la plateforme MB-EA qui anime aussi le SUV Mercedes GLC EQ et la future Mercedes Classe C EQ, la future Mercedes Classe E EQ disposera d’une architecture électrique 800 volts, un gage de recharges rapides. Elle devrait disposer avec les versions les plus efficientes (à un et deux moteurs) d’une autonomie dépassant les 750 km. Face aux modèles concurrents que sont les BMW i5 (qui bénéficiera d’un restylage en 2027) et Audi A6 e-tron, la Mercedes Classe E EQ devrait avoir de beaux atouts à faire valoir.