La nouvelle AMG GT Black Series est si extrême qu'on a du mal à la différencier de sa version de course

Chez Mercedes, toutes les sportives contemporaines font référence à la légendaire 300 SL de 1954 : la supercar SLR McLaren du début des années 2000, qui chassait directement sur le terrain des Ferrari Enzo et Porsche Carrera GT, puis la très belle SLS AMG à la vocation plus « abordable » à la fin de cette même décennie, remplacée par la première AMG GT en 2014 elle-même relayée par la seconde mouture à partir de 2023.

Cette seconde mouture de la Mercedes-amg Gt, d’ailleurs, adopte un positionnement nettement plus tourné vers le luxe et le confort que ses prédécesseurs. Tant mieux pour toucher une clientèle plus large, certes, mais cela déçoit les puristes sachant que la précédente AMG GT était une voiture de sport absolument passionnante à piloter. Même dans sa version « Pro » à la vocation plus radicale, l’AMG GT actuelle demeure moins sportive dans sa philosophie.

Quelque chose de vraiment extrême se profile

Mais on le sait, il y a justement quelque chose de vraiment radical qui se profile chez Mercedes-amg : il y a quelques mois, déjà, le constructeur allemand dévoilait les premières images d’un prototype camouflé annonçant une version extrême de l’AMG GT routière actuelle.

La marque en remet une couche en dévoilant de nouvelles photos de ce prototype bariolé, accompagné cette fois de la nouvelle version de compétition qui prendra le relai de l’AMG GT3 actuelle lors des prochaines saisons. La comparaison visuelle entre ces deux variantes est particulièrement intéressante : la version routière apparaît tellement radicale avec son gigantesque aileron fixe et son large kit carrosserie qu’on a du mal à la distinguer de la version de course !

800 chevaux sous le capot ?

Le prototype camouflé aux touches jaunes, c’est celui de la prochaine AMG GT Black Series de route. L’auto recevra comme l’ancienne AMG GT Black Series un V8 biturbo à vilebrequin à plat, profitera d’un châssis considérablement allégé et d’un aérodynamisme misant sur l’appui maximal. Sachant que l’ancienne avait réussi en son temps à décrocher le record chronométrique absolu des voitures de route sur la Nordschleife, cette nouvelle version promet un niveau d’efficacité sportive très élevé au vu de sa présentation extérieure. Elle pourrait aussi atteindre les 800 chevaux histoire de concurrencer la future Porsche 911 GT2 RS.

La future AMG GT3, de son côté, utilisera la même base châssis et moteur que sa nouvelle cousine de route. Elle enverra enfin à la retraire l’AMG GT3 de première génération toujours engagée en compétition (celle que conduira d’ailleurs Max Verstappen aux prochaines 24 Heures du Nürburgring), qui possède toujours le V8 6,2 litres atmosphérique repris de la précédente SLS AMG GT3. Elle débutera sans doute en course à partir de la saison 2027 seulement, mais on devrait découvrir officiellement ces deux nouvelles machines avant la fin de l’année 2026.