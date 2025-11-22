Future Audi RS6, vous l’aimez comment ? Electrique, thermique, Sportback, berline ou break ?

Pendant de nombreux mois, la marque Audi nous a seriné que les chiffres pairs étaient désormais réservés aux voitures électriques et que les chiffres impairs orneraient la carrosserie des voitures thermiques… Et puis, non ! Finalement l’Audi A6 existe toujours en thermique mais aussi en électrique : Audi A6 e-tron.

Pour les versions les plus sportives, ce sera la même chose. Ainsi, les futures Audi RS6 existeront avec des moteurs thermiques (hybrides rechargeables ceux-là) et aussi en e-tron électrique. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, ces versions seront disponibles en plusieurs carrosseries. Ainsi on aura le choix entre une berline et un break pour la version thermique et entre une carrosserie Sportback et un break pour la version électrique.

Moteur V8 PHEV pour les versions thermiques

Aujourd’hui nous pouvons, grâce à nos chasseurs de scoop toujours sur le qui-vive, vous présenter l’Audi RS6 berline et break et l’Audi RS6 e-tron en Sportback et break (Avant). Les dernières photos en date sont celles de la berline RS6 thermique à moteur hybride rechargeable. Une RS6 thermique qui devrait reprendre le bloc V8 4 litres Biturbo hybride rechargeable de la Bentley Continental GT ou de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. De quoi donner des ailes à cette auto puisque ce moteur peut développer 782 ch grâce à une hybridation poussée dont le moteur électrique affiche 190 ch.

Plateforme PPE 800 volts pour les versions RS6 e-tron

Afin d’aller lutter contre une BMW M5, la future Audi RS6 sera bien armée et devrait produire de belles vocalises à chacune de ses accélérations. Ce sera aussi le cas de la version break Avant qui utilisera la même motorisation V8. Quant aux versions électriques de l’Audi RS6 e-tron, elles seront sans doute plus puissantes afin de compenser le poids plus élevé de l’ensemble. Reprenant la plateforme PPE conçue en partenariat avec Porsche, la future Audi Rs6 e-tron (en carrosseries Sportback et Avant) utilisera des batteries de forte capacité avec un temps de recharge assez court grâce à l’utilisation de cette base PPE à architecture 800 volts. Toutes ces autos qu’elles soient thermiques ou électriques devraient seront à transmission intégrale et devraient bénéficier de quatre roues directrices et d’une suspension pilotée.