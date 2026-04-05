« Mais dites à la voiture de sécurité d’accélérer » ! Voilà ce qu’on pouvait souvent entendre à l’époque où l’Aston Martin Vantage est devenue le safety car officiel de la Formule 1 en 2021, en alternance avec les Mercedes sur certains grands prix. A l’époque, elle se contentait de 535 chevaux et même lorsque son pilote était à fond sur la piste, Max Verstappen, Lewis Hamilton et les autres derrière trouvaient qu’elle n’allait pas assez vite et que leurs pneus refroidissaient trop.

Voilà pourquoi Aston Martin l’a ensuite remplacée par une Vantage beaucoup plus puissante (665 chevaux) à la préparation plus poussée, alors que Mercedes a carrément utilisé son AMG GT Black Series à partir de 2022. Depuis le début de la saison 2026, c’est d’ailleurs cette dernière qui occupe ce rôle à plein temps avec son V8 biturbo de 730 chevaux, son châssis radical et son énorme aileron fixe arrière.

Disparue du catalogue depuis plus de deux ans

Mais cette AMG Gt Black Series est désormais une vieille voiture : elle a disparu du catalogue du constructeur allemand en 2023, remplacée par une toute nouvelle génération d’AMG GT plus grosse et luxueuse.

Il va donc falloir remplacer cette auto dans le cadre de sa fonction officielle en Formule 1, ne serait-ce que par souci de cohérence avec la communication de la marque. Mais pour l’instant, l’AMG GT de seconde génération ne comprend que des versions puissantes mais moins radicales que l’ancienne Black Series : la GT 63 Pro avec ses 612 chevaux et la GT 63 E-Performance, très puissante (816 chevaux) mais aussi très lourde.

La nouvelle AMG GT Black Series devrait parfaitement faire l’affaire

La bonne nouvelle, c’est qu’une toute nouvelle AMG GT Black Series se profile. Et sachant qu’elle disposera d’un V8 biturbo de 4,0 litres probablement encore plus puissant ainsi que d’un châssis renforcé pour la conduite sur circuit, ce sera probablement la voiture parfaite pour prendre le relais de l’ancienne.

Elle ne sera présentée que dans quelques jours ou mois, donc elle ne pourra sans doute pas prendre de service avant la prochaine saison. En attendant, l’ancienne AMG GT Black Series restera en poste. Rappelons que depuis cette saison 2026, Mercedes occupe ce rôle à chaque course car Aston Martin s’en est désengagé.