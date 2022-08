Mercedes rappelle plus de 230 000 véhicules

L’eCall, obligatoire en Europe depuis 2018, est un système d’alerte automatique qui prévient les secours lorsqu’un choc est détecté et/ou que tout ou partie des airbags d’un véhicule se sont déclenchés. Activable également par les passagers, il a pour but de prévenir sans délai les services de secours et, ainsi, de sauver des vies.

Ce système est, aujourd’hui, largement plus répandu en Amérique du Nord que sur le Vieux Continent. C’est d’ailleurs outre-Atlantique que Mercedes rencontre des difficultés avec cet équipement. En effet, une erreur sur le logiciel de la carte SIM, l’eCall utilisant les réseaux 4G et 5G, a été détectée sur 237 918 véhicules assemblés entre 2016 et 2022.

L’opération de correction consiste à télécharger un nouveau software sur les modèles concernés. À noter que Mercedes précise dans les documents relatifs à ce rappel que l’élément mis en cause a été développé par la société française Idemia. Par ailleurs, il est indiqué que les premières plaintes relatives à ce défaut ont été remontées depuis des pays autres que les États-Unis. On peut donc légitimement en déduire que les autos circulant en Europe sont également concernées par ce qui porte, en interne, la référence 2022060005. Si vous êtes le propriétaire de l’un des véhicules ci-dessous, n’hésitez pas à interroger votre concessionnaire sur la nécessité de faire une mise à jour.

Sont concernés par ce rappel, sur le seul territoire des États-Unis, 1 729 Classe A, 15 729 CLA, 40 649 GLA, 971 GLB, 7 429 Classe C, 76 825 GLC, 4 687 SLC, 3 368 Classe E, 914 CLS, 29 775 GLE, 11 216 Classe S, 28 918 GLS, 5 170 Classe G, 4 375 SL et 1 675 AMG GT assemblés entre le 5 août 2016 et le 18 février 2022.