Aston Martin dévoile la Vantage F1 Edition

La firme britannique est de retour sur la grille de départ. Dimanche prochain, elle sera même de chaque côté de la ligne de feux rouges. Car en plus de sa F1, on verra une safety-car badgée Aston Martin. Pour ce rôle, le constructeur a choisi sa petite Vantage.

L'occasion était trop belle : la marque fête cette double actualité avec une version spéciale de la Vantage de série, simplement nommée F1 Edition. Cette déclinaison, proposée en coupé et Roadster, est présentée comme plus adaptée à la piste.

Comme c'est le cas pour la safety-car, elle profite ainsi d'un gain de puissance. Son V8 4.0 litres biturbo gagne 25 ch et monte donc à 535 ch. Le couple maxi ne bouge pas, à 685 Nm, mais ce pic est maintenu sur une plus large plage de régime moteur. La boîte de vitesses automatique 8 rapports a été retravaillée, pour des changements plus rapides. La direction et les suspensions ont aussi été peaufinées.

Cette Vantage reçoit des jantes de 21 pouces (une taille inédite sur le modèle) avec des pneus spécifiques signés Pirelli. La F1 Edition se reconnaît aussi à ses appendices aérodynamiques, notamment l'aileron fixé à l'arrière. Ces éléments permettent de gagner 200 kg d'appui à vitesse maximale. La vitesse de pointe est de 314 km/h pour le coupé. Avec le Roadster, c'est 305 km/h. Les 0 à 100 km/h sont réalisés en 3,6 et 3,7 secondes.

La F1 Edition est présentée avec la teinte verte Aston Martin Racing Green, comme celle qui recouvre la safety-car et la F1. À bord, les sièges s'habillent de cuir noir et d'alcantara gris, avec des détails de couleur contrastée (plusieurs choix, dont le flashy Lime Green). Les carnets de commandes sont ouverts, les livraisons commenceront en mai.