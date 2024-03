Le spectaculaire coupé Mercedes-AMG GT-R déborde de puissance et de couple. Pour indiquer qu'il s'agit d'une version à la mécanique musclée, son kit carrosserie se veut généreusement large. Et en parlant de générosité, le conducteur de cet exemplaire a été un peu trop optimiste sur la pédale de droite au moment de réaliser un dépassement non loin d'Amsterdam. De quoi plonger de manière insolite sa sportive dans le canal bordant la route.

Les images publiées sur le réseau social Instagram et sur la plateforme vidéo Youtube dévoilent l'Allemande survitaminée dans une posture bien peu académique. Seul l'arrière à partir de la bulle de l'ouvrant de la poupe, les feux stop et l'aileron dépassent de l'eau. Des séquences surréalistes qui provoquent à la fois de la fascination et une forme de tristesse compte tenu de la rareté du véhicule concerné. La suite dévoile que l'extraction s'est déroulée sans soucis. Il faudra néanmoins de nombreuses heures de travail avant de remettre cette voiture en circulation.

Cette Mercedes-AMG GT-R boit la tasse

Pour rappel, la Mercedes-amg Gt-R se montrait pour la première fois au Mondial de Paris 2016. Une auto d'exception facturée à l'époque 174 800 euros (hors malus de 8 000 euros, une somme très éloignée des 60 000 euros demandés en 2024 pour une auto de ce calibre). Un bloc V8 biturbo de 585 chevaux sous son capot, un châssis doté de quatre roues directrices, des jantes forgées spécifiques, des éléments de carrosserie en carbone et un habitacle coursifié était de la partie.