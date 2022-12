Scoop – Mercedes-AMG GT : derniers tests avant lancement.

Chez AMG on a déjà développé (châssis et mécanique) la dernière Mercedes-AMG SL et c’est tout naturellement à ce splendide cabriolet que l’on pense en regardant de près le prototype de la Mercedes-AMG GT. En fait, cette dernière sera la version avec toit en dur du SL, elle affichera cependant des éléments aérodynamiques plus sportifs (dont un aileron mobile) pour la transformer en belle bête de course.

Long capot au ras du sol, formes galbées sont empruntés à la GT tandis que les projecteurs effilés proviennent de la SL, ils donneront un tout autre regard à l’AMG GT. Pour les motorisations, l’heure est encore aux suppositions, mais ce coupé devrait reprendre celle de Mercedes-AMG Coupé 4 portes, dont la version 63 S E Performance développant une puissance de 843 ch grâce à un V8 biturbo et un moteur électrique de 204 ch.