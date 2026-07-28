Un président qui devient photographe de Formule 1, ce n’est pas une blague

Petr Pavel est le président de la République tchèque depuis 2023. Cet ancien militaire très haut gradé, occupant désormais les plus hautes fonctions politiques en République Tchèque, est à ce poste depuis plus de trois ans.

Malgré un emploi du temps ô combien chargé en raison de ses fonctions officielles, Petr Pavel essaie tout de même de se garder un peu de temps pour cultiver ses passions lorsqu’il ne travaille pas. Et parmi ces passions, il y en a une qui lui particulièrement à cœur : la photographie sportive, et plus précisément en sport automobile !

Au Mans et au Grand Prix de Hongrie

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Petr Pavel s’est déjà fait plusieurs petits plaisirs en tant que photographe passionné dans le milieu du sport automobile. Comme le relaient les journalistes de l’Equipe, il a été vu aux dernières 24 Heures du Mans avec des appareils photos de professionnels pour prendre des clichés des voitures de course lancées sur le grand circuit sarthois.

Et ce week-end, il portait une chasuble du championnat du monde de Formule 1 pour faire la même chose dans le cadre du Grand Prix de Hongrie 2026, remporté par Lando Norris sur sa McLaren. Pendant que les pilotes suaient dans leurs monoplaces, lui était sous le soleil avec son appareil photo en train de les immortaliser !

Il est même allé au Dakar

Petr Pavel, qui a également eu l’occasion de suivre le Dakar en 2025 pour les mêmes raisons, a reçu une authentique accréditation de « média » pour pouvoir se rendre partout sur le circuit y compris au sein des zones les plus convoitées par les photographes (mais aussi le paddock).

Il a donc obtenu à plusieurs reprises une sorte de passe-droit puisqu’il s’agit là d’une activité entièrement bénévole. A noter qu’il avait déjà pu exposer certains de ses clichés au musée de Prague l’année dernière. Il compte peut-être en faire autant cette année juste pour le plaisir.