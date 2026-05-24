Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon victime d’une « rumeur de merde »

Peu de pilotes peuvent se targuer d’avoir battu Max Verstappen dans un championnat, ce qui est le cas du Français Esteban Ocon : en 2014, il avait décroché le titre dans le championnat d’Europe de Formule 3 devant le jeune Néerlandais, avant d’enchaîner avec un autre sacre en GP3 puis de passer en Formule 1 chez Manor (puis Force India, Renault, Alpine et Haas).

Mais alors que Max Verstappen a littéralement explosé en Formule 1, Esteban Ocon a connu des saisons plus contrastées dans la discipline reine. Malgré de très beaux résultats (dont une victoire chez Alpine F1 en 2021), il n’a jamais vraiment réussi à surclasser ses coéquipiers (Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly…) et peine actuellement à se hisser au niveau de son jeune et talentueux coéquipier Oliver Bearman chez Haas : déjà battu aux points la saison dernière, il est encore dominé cette année et a aussi souffert de certains faits de course à son désavantage.

Une rumeur vigoureusement démentie cette semaine

Cette semaine, une rumeur relayée par plusieurs médias annonçait carrément une fin de carrière anticipée pour Esteban Ocon chez Haas Grand Prix. Elle rapportait une violente dispute entre le pilote et le directeur de l’écurie Ayao Komatsu survenue dans le cadre du dernier Grand Prix de Miami et un possible départ du Français avant la fin de la saison 2026.

D’après les principaux intéressés, tout est faux : « honnêtement, j’ignore d’où vient cette rumeur de merde. Il n’y a aucun fondement, des conneries totales. C’est terrible, qu’est-ce qu’ils cherchent à obtenir ? », a confié Ayao Komatsu aux journalistes pendant le Grand Prix du Canada. Même son de cloche du côté d’Esteban Ocon.

Fin de contrat cette année

L’avenir d’Esteban Ocon n’est en revanche pas assuré. Son contrat avec l’écurie Haas se termine à la fin de cette saison 2026 et pour l’instant, il souffre face à Oliver Bearman (dont le contrat termine aussi à la fin de l’année). Ce n’est évidemment jamais bon de se faire battre par son coéquipier lorsqu’on espère un renouvellement de contrat et Ayao Komatsu explique que des discussions sont en cours sur le sujet, les « décisions commençant à se prendre en mai, juin, juillet alors que tout le monde regarde les pilotes pour la saison prochaine ».

Esteban Ocon a terminé devant son coéquipier hier lors de la course sprint du Grand Prix du Canada mais partira derrière lui ce soir dans la course principale (départ à 22h00 heure française) après les qualifications.

Isack Hadjar et Pierre Gasly, les deux autres pilotes français de la Formule 1, possèdent respectivement des contrats jusqu’en 2027 et 2028. Pour le premier cité le prolongement en 2027 doit dépendre des résultats de 2026, mais cela semble bien parti puisqu’il parvient pour l’instant à décrocher des résultats assez proches de ceux de son encombrant coéquipier Max Verstappen.