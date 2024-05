Flottes : moins de vols grâce à la télématique

Mauvais début d’année. Au premier trimestre 2024, le vol de véhicules (36 696 unités vs 31 304 en 2023¹) connaît une recrudescence de 4 %. Principales cibles : citadines, SUV, utilitaires. Parmi eux, les véhicules professionnels sont 5 fois plus visés. Dans 90 % des cas, il s’agit de mouse jacking c’est-à-dire de vol sans effraction.

Grâce à un boîtier électronique, capable d’intercepter l’onde de la clé du véhicule, le voleur peut s’introduire dans l’auto. Il lui suffit ensuite de se brancher sur la prise de diagnostic OBD pour prendre le contrôle du véhicule. Seulement 38 % des véhicules volés sont récupérés en France. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Équiper sa flotte d’un système de traçage adéquat permettrait de limiter le nombre de véhicules volés.

30 % de vols en moins

Selon les statistiques de Targa Telematics et Viasat, « le taux d’incidence des vols au sein des flottes de véhicules de moins de 5 ans a été réduit de plus de 30 %. » Un résultat obtenu par la mise en œuvre d’une solution technologique « basée sur l’intelligence artificielle et dotée de capacités prédictives. » L'intelligence artificielle analyse les données historiques pour comprendre le comportement habituel du conducteur et met en évidence les trajets les plus courants et les périodes de la journée les plus fréquentes (par exemple, un trajet domicile-bureau chaque jour de la semaine entre 7 h et 8 h du matin). Grâce à l'apprentissage automatique, en cas de variation élevée détectée par rapport aux chemins habituels (par exemple, un véhicule dépassant la vitesse autorisée à 2 heures du matin le mardi dans une zone totalement différente de la zone du domicile ou du bureau), un signal est émis et le centre de contrôle peut évaluer le niveau de risque et décider s'il convient de conseiller ou non le conducteur. Une autre raison de la baisse de l’incidence des vols peut être imputée à l’activité de prévention.

Prédiction et prévention

« Le développement d’algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, permet d’identifier un nombre élevé de situations considérées comme présentant un risque de vol, ainsi qu’aux actions menées de manière proactive, même plusieurs jours avant que l’événement ne se produise. » explique-t-on du côté de Targa Telematics. Plusieurs paramètres sont analysés à la fois par les opérateurs et l'intelligence artificielle. La combinaison de tous ces paramètres génère un classement pour chaque véhicule en termes de risque, mis à jour en temps réel. Les opérateurs se concentrent chaque jour sur les véhicules les mieux classés, en prenant des actions au cas par cas (surveillance, appel au conducteur, appel à la police). Pour une flotte de 100 000 véhicules, le télématicien estime le gain financier de la diminution des vols ainsi obtenue, à 7 millions d’euros². De quoi aiguiser l’appétence des gestionnaires de flottes pour les services de télématique et de suivi GPS de leur parc auto. De quoi aussi affûter les appétits des différents acteurs de la télématique pour équiper toujours plus de véhicules.

Un marché à 6 milliards d’euros en 2029

Selon une analyse de Mordor Intelligence, la taille et la part du marché européen de la télématique³ sont estimées à 21,25 millions d'unités en 2024 et devraient atteindre 43,19 millions d’unités d’ici 2029. Soit une croissance de 15,24 % au cours de la période. D’un point de vue financier, c’est carrément l’envolée. De 1,5 milliard d’euros actuellement, le secteur de la télémétrie devrait peser en 2029 près de 6 milliards d’euros. L'un des principaux moteurs de cette hausse du marché en Europe concerne « le risque d’accident » et la sécurité. Le vol arrive bien après. Il n’empêche. Les télématiciens affûtent leurs propositions sur les mesures à destination des flottes pour répondre aux demandes croissantes des gestionnaires en matière de suivi de véhicule. Que ce soit Verizon, Webfleet, Geotab, Masternaut, Valéo, Coyote ou Targa et Viasat tous militent pour que les véhicules soient équipés de leurs solutions. Et à chacun son argument. Quand Targa Telematics fait valoir la baisse du nombre de sinistres sur les modèles équipés de sa technologie, Coyote Secure rétorque qu’avec son système « 91 % des véhicules dérobés équipées sont retrouvés ». Et, si face à la débauche d’électronique embarquée dans les voitures et la capacité des voleurs à hacker ces systèmes, la meilleure sécurité antivol restait tout simplement la bonne vieille canne solidement reliée en volant ?

1- Source ministère de l’intérieur

2- En supposant une valeur moyenne par véhicule de 18 000 euros

3- Mordor Intelligence Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)