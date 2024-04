SUV et hybrides, modèles favoris des voleurs

Savez-vous ce que signifie la « sèche » ? Non ? Alors voici la réponse : ce terme désigne la pratique consistant à garer les véhicules volés en sécurité (vis-à-vis des forces de l’ordre, s'entend, et généralement dans un parking souterrain…) en attendant leur exportation ou leur maquillage. C'est aussi à ce moment-là que les voleurs cherchent à neutraliser les traceurs GPS tels que le Coyote Secure, redoutable accessoire connecté qui équipe 400 000 véhicules actuellement. Pas plus gros qu’un paquet de mouchoirs, ce boîtier peut-être placé dans une douzaine de caches différentes sur une voiture, fonctionne sans fil et dispose d’une autonomie de 4 ans. L’an dernier, celui-ci a permis de retrouver 91% des véhicules volés qui en étaient équipés dans un délai de 48 heures, donc au tout début de la période de « sèche » évoquée plus haut.

« 2023 est la deuxième année consécutive de hausse des vols, après une décennie de baisse », commente Stéphane Curtelin, directeur marketing de Coyote. « Le nombre de vols augmente, le prix des voitures neuves augmente, donc le coût du vol augmente pour les compagnies d’assurance, qui répercutent cette hausse sur les cotisations annuelles. »

Cette hausse de la sinistralité traduit le caractère globalement inopérant des parades antivol actuellement installées sur nos voitures, sachant que les voyous privilégient deux méthodes. La première consiste à intercepter puis dupliquer le signal émis par les clés mains-libres (technique du relais), et la seconde à se brancher directement au « cerveau » de la voiture par l’intermédiaire de sa prise diagnostic (ou OBD). Et ensuite ? Les voitures sont soit maquillées et revendues, soit désossées de façon à alimenter le marché noir des pièces détachées. Sauf si elles sont retrouvées, bien évidemment. « L’enjeu est de récupérer plutôt que de sécuriser », résume Stéphane Curtelin, sachant que « les rares voitures qui ne sont pas retrouvées sont celles qui partent très vite et très loin. »

SUV et hybrides, les chouchous des voyous

Sans surprise, toutes les régions ne sont pas placées à égalité face au « risque vol ». Sans surprise (bis), l’Ile-de-France reste la plus touchée par le phénomène, suivie de la région Hauts-de-France, de Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne Rhône Alpes (+12% en volume de vol l’an dernier) et Pays de la Loire.



Quels sont les véhicules favoris des voleurs? Les SUV représentent 62% des vols de voitures équipées de Coyote Secure, « avec un taux de sinistralité de 3,3 véhicules volés pour 1000 véhicules équipés. » Si l’on raisonne par motorisation, l’entreprise ajoute que « les modèles hybrides enregistrent en 2023 le taux de sinistralité le plus important, qui augmente encore de 31% par rapport à 2022. Ce sont donc les véhicules les plus à risque avec 4,3 véhicules volés en 2023 pour 1000 véhicules équipés de Coyote Secure. Mais la progression la plus importante du taux de sinistralité en 2023 concerne les modèles électriques, malgré un volume de vols moins important. Leur taux de sinistralité a progressé de 53% entre 2023 et 2022, alors que le taux d’équipement des véhicules électriques a progressé de 94% l’an dernier. » Ce qui est volé est ce qui est le plus demandé, tout simplement.