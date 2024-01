L’IA plébiscitée par les gestionnaires de flottes

Star du dernier CES, l’IA utilisée par de nombreuses entreprises technologiques, s’immisce de plus en plus dans le quotidien du grand public. Dans l’industrie automobile, l’Intelligence Artificielle participe à de nombreuses avancées en termes d’autonomie de conduite. Mais surtout, elle permet d’optimiser la gestion des flottes, notamment grâce à la DATA (donnée) collectée. La digitalisation des véhicules professionnels va, « s’accélérer, car les avantages à connecter les véhicules et collecter leurs données sont de plus en plus nombreux » selon Annick Mallet-Renoux directrice de Webfleet France-Bénélux. « L’IA apporte en effet rapidité, simplicité et de précieux enseignements aux gestionnaires », souligne François Denis, Directeur Général France de Geotab, le numéro un mondial de l’IoT et des véhicules connectés. L’intrusion de l’IA pose questions « notamment sur la confidentialité et la gestion des données » précise François Denis tout en mettant avant « l’intérêt de cette technologie est de pouvoir s’adapter à chaque typologie de flotte et d’apprendre en continu les habitudes et besoins des gestionnaires au fur et à mesure de son utilisation pour être la plus pertinente possible ».

L’usage de l’IA se révèle également bénéfique pour la sécurité routière.

Renforcer la sécurité

La détection automatique des comportements à risque à l’attention du conducteur permet de prévenir les situations dangereuses. Il contient des mesures comme le contrôle accru des temps de conduite et des périodes de repos obligatoires ainsi que l’utilisation de la technologie embarquée pour encourager des comportements de conduite plus sûrs.

Selon la dernière étude Webfleet, la sécurité routière s’avère être la principale préoccupation des conducteurs de véhicule utilitaire en Europe. Pour cela, les gestionnaires de parcs n’hésitent plus à faire du monitoring de leurs véhicules avec de la géolocalisation en temps réel, mais également à embarquer des caméras à bord destinées à renforcer la sécurité des voitures et protéger les conducteurs. L’intérêt ? « Des clients victimes d’accidents ont pu rapidement dégager la responsabilité de leurs conducteurs en prouvant par la vidéo que leur conducteur n’était pas responsable. Cela réduit les réclamations frauduleuses et le montant des primes auprès des assureurs », explique-t-on du côté de Webfleet.

Pour les gestionnaires de flottes, un accident peut coûter très cher, d’abord en frais de réparation, en malus d’assurance ou en coûts judiciaires. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises choisissent d’équiper leurs véhicules de caméras, de manière à monitorer l’activité autour du véhicule et dans l’habitacle. « Ces caméras embarquées représentent un avantage essentiel pour la reconstitution d’un accident et notamment dans les domaines du transport ou de la livraison du dernier kilomètre », explique François Denis. « Elles permettent à l’entreprise de corroborer la version de son chauffeur et de créer automatiquement le rapport d’accident à destination de l’assurance. L’appareil permet de reconstituer l'environnement et les conditions de l’accident, tel que sur le rapport papier que nous connaissons ». Mais quid de la gestion des vidéos et de la confidentialité ? La législation française permet de photographier ou de filmer un lieu public depuis un lieu privé. La route étant une voie publique, l’utilisation d’une caméra embarquée rentre donc dans le cadre de la loi.

Les images recueillies par les caméras embarquées sont des aides précieuses lors d’accidents complexes. Mais elles ne se substituent pas au constat amiable qui, étant établi de manière contradictoire, reste le meilleur outil pour établir les circonstances d’un sinistre et déterminer les responsabilités. « Par ailleurs, les enregistrements sont supprimés automatiquement si aucun incident n’est constaté. Le respect de la vie privée est un enjeu très important pour les entreprises, et c’est pourquoi les différentes solutions de caméras embarquées qui existent sur le marché se plient à leurs exigences. Pour beaucoup d’entreprises qui se tournent vers des solutions de gestion de flotte, la sécurité fait partie de leurs deux plus grandes préoccupations, au même titre que la réduction des coûts », précise François Denis, Directeur Général France de Geotab. L’Intelligence Artificielle devient un médiateur de la route.

Une solution également pour répondre à l’objectif de l’OMS de réduire de 50 % le nombre de morts et de blessés sur les routes d’ici à 2030.