Vendre de l'intelligence artificielle et des services, plus rentable que de vendre des voitures ?

L'automobile pourrait suivre la même voie que celle du jeu vidéo. Il y a quelques années, lorsque vous achetiez un titre, quelle que soit la plateforme (console, PC, smartphone), vous aviez un jeu complet. Aujourd'hui, la mode est aux "DLC", littéralement contenus téléchargeables : vous achetez toujours le jeu, mais derrière, vous pouvez avoir accès à des options et personnalisation en payant, au coup par coup, les déblocages de ces mises à jour.

Avec l'avènement du tout connecté dans les autos, les constructeurs pourraient prendre le même chemin. Mercedes confirme que de gros investissements sont faits dans le système embarqué MBUX des autos de la marque pour permettre aux clients d'acheter ou de s'abonner à des services en ligne.

Questionné sur le fait que l'informatique et les services connectés pourraient rapporter plus que la vente de voiture, le responsable du développement de MBUX répond que c'est "ce que cherche Mercedes", et qu'il y a un "énorme potentiel commercial". (Autocar) D'ici 2025, le marché des systèmes embarqués et connectés dans l'automobile pourrait être multiplié par 20, et atteindre près de 25 milliards d'euros. Concrètement, l'auto ne deviendrait alors qu'un simple "support" pour amener d'autres rentrées d'argent, potentiellement plus importantes pour les marques.

Pour les constructeurs, les services connectés et les possibilités offertes par les systèmes multimédia sont effectivement une toute nouvelle façon de générer des revenus, même si, pour l'instant, les fonctions de base comme l'assistant vocal et la commande de certains produits depuis son auto sont gratuites. Mais ce qui est aujourd'hui gratuit pourrait ne pas le rester.