Targa Telematics veille sur 2 millions de véhicules en Europe

Caradisiac : Depuis quand la solution SVR existe-t-elle et comment fonctionne-t-elle ?

Jad Tabet, Country Manager France de Targa Telematics : Targa Telematics a développé la première solution SVR pour une grande société de location en Italie, rendue opérationnelle à partir de 2013. Le fonctionnement est très simple et le service disponible 24h/24 et 7j/7 intégre des dispositifs de suivi et de localisation GPS dans les véhicules. En cas de vol, ces dispositifs permettent de suivre en temps réel la localisation du véhicule (ndlr : en lien avec le groupe Viasat, filiale de Targa Telematics), facilitant ainsi sa récupération par les forces de l’ordre. Pour activer le service, il suffit de signaler simplement le vol via une application mobile ou un numéro téléphone dédiés.

Caradisiac : Quels sont les types de véhicules d’entreprise les plus volés ?

Jad Tabet : Nous constatons que les véhicules les plus volés sont les citadines (du type Clio, Fiat 500, Opel Corsa, VW Polo, Peugeot 208) suivie des SUV. Une forte incidence de vols dans le parc de voitures haut de gamme en circulation a également été constatée. De plus, ces derniers mois, nous avons observé un pourcentage plus élevé de vols de voitures de marques asiatiques, confirmant la plus grande pénétration commerciale des modèles Made in China.

85 % des véhicules retrouvés

Caradisiac : Dans quelle mesure, grâce à « SVR », les gestionnaires de parcs peuvent-ils minimiser les dommages causés par le vol et mieux préserver l’état de leurs véhicules ?

Jad Tabet : La solution SVR permet aux gestionnaires de parcs de réagir rapidement en cas de vol, ce qui limite les dégâts causés par le vol et augmente les chances de récupérer le véhicule en bon état. De plus, l’effet dissuasif apporté par la présence de la solution SVR contribue à réduire le nombre de vols au sein des flottes. Avec 2 millions de véhicules équipés en Europe et un taux de récupération de 85%, Targa Telematics se positionne comme l'un des principaux acteurs du secteur.

Caradisiac : Comment obtenez-vous ce taux de 85 %, supérieur à la moyenne nationale de 59 % constatée en 2022 ?

Jad Tabet : Pour atteindre ces résultats, nous nous appuyons sur des technologies avancées de big data et de machine learning développées par nos équipes pour assurer la sécurité des véhicules. Ces technologies permettent à la fois de prévenir les risques de vol, en alertant nos centres de contrôle lorsque les véhicules se trouvent dans des zones à risque, avant même qu'un vol ne se produise, et, en cas de vol, d'intervenir rapidement pour gagner la course contre la montre. L’objectif principal est de préserver la valeur des véhicules et de la maintenir la plus élevée possible dans le temps. Éviter le vol ou le détournement permet aux gestionnaires de flotte d'allouer au mieux chaque véhicule et de ne pas interrompre les activités/missions qui lui sont assignées.