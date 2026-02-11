Comment contourner les nouvelles techniques des malfrats et éviter de se faire voler son auto ? Les 10 astuces de Caradisiac

Bien sûr, nombre de ces conseils vont paraître évidents à beaucoup d’entre vous. Mais ne vaut-il pas le coup d’enfoncer quelques portes ouvertes pour que celles de votre auto restent fermées ?

Car ces conseils, la plupart des 125 200 propriétaires qui ont vu l’année dernière leur bien dérobé (nous nous en sommes fait l’écho lundi dernier) ne les a pas suivis. Et ce n’est pas parce que ce chiffre est en baisse de 9 % par rapport à 2024 qu’il faut relâcher son attention et oublier toute règle de prudence.

Il existe plusieurs types de vol. D’abord le vol de voiture quand elle est garée dans la rue. Le vol qui pendant longtemps a été le plus « classique ».

Puis le vol dit « car jacking », accompagné d’une agression sur la personne du propriétaire ou du conducteur. Une variante est le vol de voiture en « home jacking », c’est-à-dire suite à un cambriolage du domicile, qui permet de récupérer les clés.

Puis, il y a aujourd’hui, et il représente désormais près de 9 vols sur 10, le « mouse jacking » ou « vol à la souris ». C’est un vol qui utilise des moyens technologiques électroniques et informatiques pour dérober le véhicule sans effraction.

Voici quelques astuces simples à mettre en œuvre pour éviter de faciliter la tâche aux malfrats.

Contre le vol dans la rue

1/Cela peut paraître évident, mais assurez-vous de quitter votre auto avec les portes fermées, ainsi que les fenêtres, et le toit ouvrant le cas échéant. point besoin d’expliquer pourquoi. Et activez le cas échéant votre alarme, évidemment. Cela attire l’attention et fait fuir.

2/Dotez vos vitres d’un film anti-effraction. C’est un revêtement plastique qui se pose sur les vitres latérales et la lunette arrière, Transparent ou légèrement teinté (il peut servir de vitres teintées aussi, cela permet de faire d’une pierre deux coups, il fait en sorte que les vitres n’explosent pas en cas de tentative de les briser. Ce n’est pas infaillible évidemment surtout contre un voleur motivé. Mais ça peut surprendre, et ralentir les opérations. Tout ce qui peut ralentir un voleur est bon à prendre, car ils aiment pouvoir agir vite, sans se faire remarquer.

3/Revenez aux bonnes vieilles méthodes. Maintenant que les vols se font de plus en plus à l’aide de moyens informatiques et électroniques, les voleurs ne transportent pratiquement plus de matériel pour casser ou venir à bout d’un antivol "mécanique. Ainsi, une barre antivol de volant, un couvre-volant, un bloque-pédale ou un bloque-levier de vitesses peuvent se révéler plus efficace que n’importe quel autre système. On trouve même des bloque-roues, comme ceux utilisés par les forces de l’ordre. Ils sont redevenus dissuasifs. Mais ils doivent être de bonne qualité. Les produits à 30 euros ou moins céderont trop vite devant un chapardeur équipé. Les modèles autour de 100 € sont plus fiables.

Contre le « car jacking »

4/Veillez à rouler avec les portes fermées, surtout en zone urbaine dense. Les voitures les plus récentes disposent d’un système qui verrouille automatiquement les portes en roulant. Pour les plus anciennes, pensez à fermer manuellement. Vitres fermées, c’est aussi bien, ça empêche d’ouvrir la porte par l’intérieur en passant le bras dans l’habitacle.

5/Ne descendez jamais de votre voiture en laissant les clés sur le contact, ou pire, moteur tournant. Certains voleurs usent de ruse pour vous faire descendre de voiture : touchette, petit accrochage, « gentil » signalement d’un problème sur votre voiture, provocation d’un bruit suspect en laissant une bouteille coincée dans une aile, papier qui obstrue la lunette arrière… Vous descendez et là un complice se glisse au volant et démarre sur les chapeaux de roues. Alors coupez le contact et prenez les clés avec vous avant de descendre. Si les malandrins sont motivés, ils devront venir les récupérer dans votre poche, et c’est une autre histoire.

Et si une personne vous accoste alors que vous êtes au volant, restez à l’intérieur, portes verrouillées, et entrouvrez seulement la fenêtre pour lui répondre.

Contre le « car jacking depuis le domicile »

6/Ne laissez pas vos clés en évidence dans ce fameux « récipient de l’entrée », avec les stylos qui ne marchent plus, les cartes de visite que vous n’utiliserez jamais et le gel hydroalcoolique de l’époque covid, ou sur le tableau à clé. Au pire, gardez-les ailleurs, dans un endroit pas directement visible, au mieux, gardez-les dans un lieu fermé ou un coffre.

7/Ne facilitez pas la tâche aux voleurs en laissant la porte du box ouverte « car la voiture est fermée à l’intérieur », ou inversement, ne laissez pas l’auto ouverte « puisque le garage est fermé ». Encore une fois, tout ce qui peut allonger la durée du vol est dissuasif pour les indélicats.

Contre le « mouse jacking »

8/Utilisez un boîtier isolant anti-ondes/anti RFID. Certains voleurs « copient » le code de la clé de contact simplement en arrivant à le lire à distance. Soit petite distance en approchant un dispositif de votre sac à main ou de votre poche. Soit moyenne distance (jusqu’à 1,5/2 m) pour les dispositifs de déverrouillage sans clé, soit à grande distance (jusqu’à 15/20 mètres) en captant et amplifiant le signal haute fréquence de la télécommande et en l’enregistrant. Il suffit ensuite de le reproduire pour ouvrir la voiture, voire la démarrer pour les dispositifs de démarrage sans clé. Mettre vos clés dans un tel étui protecteur (à partir de 10/12 euros pour quelque chose d’efficace) permet de couper le signal et empêche de le pirater. Quand vous êtes à la maison, gardez la clé loin des portes et fenêtres, pour compliquer la tâche des voleurs. Le signal sera affaibli ou plus captable.

Et si vous utilisez votre téléphone comme une clé, chose possible sur les véhicules premium récents, et les Tesla, désactivez la fonction quand vous ne vous servez pas de votre voiture.

9/Rendez inopérante votre prise OBD. La prise « On Board Diagnostic » permet au malfrats qui ont réussi à pénétrer dans votre voiture, de la démarrer en passant par elle, et en modifiant les paramètres des boîtiers électronique. Vous pouvez dans ce cas faire plusieurs choses. Soit déplacer la prise diagnostic à un autre endroit que celui habituel pour votre auto, cela déroutera le voleur, et il ne prendra pas le temps de chercher. Soit vous rendez inopérante la prise avec un dispositif d’inactivation de la prise OBD.

Sur les voitures plus anciennes, un simple coupe-circuit (interrupteur) placé et planqué sur le circuit d’alimentation en carburant peut suffire

10/Enfin, mais c’est mesure curative, optez pour la pose d’un traceur GPS dans l’auto. Vous multiplierez les chances de retrouver votre bien après un vol. De nombreux dispositifs existent, qui donneront le signal sur votre smartphone Apple ou Android. Cela peut coûter moins de 30 euros pour une localisation simple, à plus de 100 € puis un abonnement mensuel pour des systèmes plus costauds comme Coyote Secure, ou flashbird.

Et bien sûr, pour ne pas faciliter la vie des voleurs après qu’ils ont éventuellement réussi leur larcin, ne laissez pas vos papiers dans le véhicule, pas plus que des documents indiquant votre adresse, avec à proximité la télécommande du portail/garage/parking.