De série, la nouvelle Honda Prelude embarque tous les équipements de confort et de technologie (heureusement à ce prix). Elle possède donc déjà les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2, la connectivité totale, l’intérieur cuir ou encore la climatisation automatique bi-zone, mais pas de réglage électrique du siège conducteur (indisponible même en option).

Les quatre peintures de carrosserie sont de série et il reste cinq options : l’intérieur blanc et bleu à 200€ (uniquement avec la carrosserie blanche ou bleue), les logos Honda noirs sur la carrosserie (270€), le pack « Illumination » à l’intérieur (1 100€), le pack Sport ajoutant un petit aileron arrière fixe (1 200€) et des jantes de 19 pouces à 1 810€.