Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Prelude 6

Essai

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

56  

3. L’équipement de la nouvelle Honda Prelude est « tout compris »

 

Les quelques options de la Prelude.
Les quelques options de la Prelude.

De série, la nouvelle Honda Prelude embarque tous les équipements de confort et de technologie (heureusement à ce prix). Elle possède donc déjà les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2, la connectivité totale, l’intérieur cuir ou encore la climatisation automatique bi-zone, mais pas de réglage électrique du siège conducteur (indisponible même en option).

Les quatre peintures de carrosserie sont de série et il reste cinq options : l’intérieur blanc et bleu à 200€ (uniquement avec la carrosserie blanche ou bleue), les logos Honda noirs sur la carrosserie (270€), le pack « Illumination » à l’intérieur (1 100€), le pack Sport ajoutant un petit aileron arrière fixe (1 200€) et des jantes de 19 pouces à 1 810€.

Le détail techno : des trains roulants de Civic Type R

Si la nouvelle Prelude offre d’excellentes sensations de conduite, c’est avant tout grâce aux suspensions de Civic Type R qu’elle utilise : son train avant à pivots découplés (système également utilisé par les Renault Mégane RS et autres anciennes Ford Focus RS de seconde génération), mais aussi l’essieu arrière multi-bras qu’on trouvait dans la compacte ultra-sportive japonaise disparue récemment du Vieux continent.

Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

56  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Honda Prelude 6

Honda Prelude 6

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité