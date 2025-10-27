3. L’équipement de la nouvelle Honda Prelude est « tout compris »
De série, la nouvelle Honda Prelude embarque tous les équipements de confort et de technologie (heureusement à ce prix). Elle possède donc déjà les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2, la connectivité totale, l’intérieur cuir ou encore la climatisation automatique bi-zone, mais pas de réglage électrique du siège conducteur (indisponible même en option).
Les quatre peintures de carrosserie sont de série et il reste cinq options : l’intérieur blanc et bleu à 200€ (uniquement avec la carrosserie blanche ou bleue), les logos Honda noirs sur la carrosserie (270€), le pack « Illumination » à l’intérieur (1 100€), le pack Sport ajoutant un petit aileron arrière fixe (1 200€) et des jantes de 19 pouces à 1 810€.
Le détail techno : des trains roulants de Civic Type R
Si la nouvelle Prelude offre d’excellentes sensations de conduite, c’est avant tout grâce aux suspensions de Civic Type R qu’elle utilise : son train avant à pivots découplés (système également utilisé par les Renault Mégane RS et autres anciennes Ford Focus RS de seconde génération), mais aussi l’essieu arrière multi-bras qu’on trouvait dans la compacte ultra-sportive japonaise disparue récemment du Vieux continent.
