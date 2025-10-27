A 49 900€ en prix de base, la nouvelle Honda Prelude se positionne comme une GT 2 + 2 presque élitiste. Mais les coupés dans son genre n’existent tout simplement plus chez les constructeurs généralistes et même chez les « premium », ils se comptent sur les doigts d’une main de lépreux. Citons la BMW Série 2, affichée à partir de 52 250€ en version 220i de 184 chevaux. Avec ses 145 g/km de CO2 dans sa configuration la moins équipée, elle donnera hélas droit à un malus écologique de 3 119€ au minimum en 2026 chez nous alors que la Japonaise se contentera de 240€. L’Audi TT et la Toyota GR 86 n’existent plus, l’Alpine A110 se veut beaucoup plus radicale (et chère) et la Toyota Supra (elle aussi plus sportive) est en train de disparaître elle aussi. On peut donc dire que même à près de 50 000€, la Prelude est le coupé 2 + 2 le moins cher du marché actuel !

A retenir : un châssis extra et un moteur qui frustre un peu

D’une certaine façon, la Honda Prelude perpétue la tradition des coupés compacts « à l’ancienne », ceux qu’on achetait avant tout pour rouler dans une voiture plus originale et plaisante à conduire sans aller sur le terrain des vraies super-sportives. Mais justement, son châssis est bien celui d’une vraie sportive et pour cette raison, on regrette profondément que la voiture n’ait pas droit à un moteur à la hauteur. Dans le contexte actuel, cette solution technique permet cependant de limiter au maximum le malus écologique et après tout, la BMW 220i d’entrée de gamme n’est qu’un peu plus performante. Cette nouvelle Prelude nous paraît plus séduisante que l’ancienne CR-Z à la fiche technique encore plus singulière à l’époque, mais elle ose hélas une addition presque « premium » qui la limitera à une clientèle rarissime. Honda France espère en vendre tout de même 400 par an chez nous.

Caradisiac a aimé

Le châssis extra

La consommation vraiment faible

Un coupé 2+ 2 en 2025, c’est si rare !

Caradisiac n’a pas aimé

Le moteur hybride peu intéressant en conduite sportive

Le mode S + Shift sans interêt

Le prix !

Prix de la Honda Prelude : 49 900€