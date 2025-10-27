L’Alpine A110 thermique monte son prix et entame sa dernière ligne droite

L’Alpine A110 de seconde génération restera à jamais un petit miracle dans l’industrie automobile actuelle. Présentée en 2017, cette berlinette sportive ultralégère nous a immédiatement séduits avec ses sensations de pilotage extraordinaires et son design réussi.

Cette A110 de seconde génération est toujours restée fidèle à sa formule magique depuis. Ironie de l’histoire, c’est l’une des sportives qui s’en tire le mieux actuellement face au terrible malus écologique français grâce à son poids plume et son petit moteur malgré son absence totale d’hybridation !

Plus que 1 750 exemplaires à construire

Dans un nouveau communiqué officiel, la marque explique qu’elle vient de démarrer la production de ses 1 750 derniers exemplaires de cette A110 de seconde génération.

« Produite à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, l’A110 actuelle verra sa production s’arrêter mi 2026. Sa production totale flirtera ainsi avec les 30 000 exemplaires. Un record pour la marque et une fierté pour la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé ! », est-il précisé.

Le prix de base augmente

Le communiqué précise que l’A110 de base (252 chevaux) coûte désormais 66 900€ au lieu de 65 000€ jusqu’à présent. L’A110 GTS (300 chevaux) demande au minimum 79 900€ et l’A110 R 70 est à 122 900€.

Et après ?

Alpine nous dit que la future A110 de troisième génération sera « présentée l’année prochaine », sans donner plus de détails : « Le compte à rebours a commencé pour le modèle iconique de la marque avant sa métamorphose, en véritable sportive électrique, premier véhicule à inaugurer la plateforme APP développée entièrement par Alpine pour ses modèles haute performance », est-il écrit.

A noter qu’il n’est toujours pas certain qu’elle se contente d’une simple motorisation électrique et pourrait exister aussi avec un bloc essence hybride, selon les derniers bruits de couloir.