S'offrir une Alpine A110 d'occasion, quelle version choisir ?

Élue plus belle voiture de l’année 2017, puis meilleure sportive de l’année par le magazine Échappement en 2018, l’Alpine A110 fait l’unanimité et la presse spécialisée est dithyrambique à son sujet.

Présentée à l’occasion du salon de Genève 2017, après de longs mois d’attente, elle est LA star du salon. D’abord commercialisée en série Première Édition, limitée à 1955 exemplaires, la gamme s’articule ensuite selon deux niveaux de finitions Pure et Légende. À l’époque, elles sont vendues respectivement 54 700 et 58 500 €. Cette dernière se veut mieux équipée avec notamment des sièges avant plus confortables, le radar de recul, le système audio Focal et des jantes au style rétro de 18 pouces. En revanche, elles partagent la même mécanique à savoir un 1.8 turbo de 252 ch accouplé à une boîte automatique à double embrayage et sept rapports (Getrag).

Rapidement, les longs délais de livraison invitent certains propriétaires à spéculer. Les exemplaires d’occasion se retrouvent alors plus chers que les modèles neufs.

C’est à l’occasion des 24 Heures du Mans 2019 qu’une version plus musclée et affûtée est présentée. Il s’agit de la S dont le moteur grimpe à 292 ch sans pour autant voir son couple progressé (320 Nm), la faute à une boîte de vitesses qui impose cette limite. Les performances restent très proches avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,4 secondes (contre 4,5 s), c’est davantage le caractère moteur qui évolue avec plus de hargne en haut du compte-tours : la puissance maximum est atteint à 6 400 tr/min contre 6 000 tr/min.

L’A110 S se démarque nettement côté châssis. Elle reçoit de nouvelles barres anti-roulis plus creuses (pour contenir le poids) mais deux fois plus rigides, des amortisseurs raidis pour s’adapter aux ressorts affermis de 50 %. En bout de chaîne, les pneumatiques gagnent en largeur avec 215 mm à l’avant (contre 205) et 245 mm à l’arrière (contre 235). Enfin, avec 1 114 kg sur la balance, elle contient son poids entre la Pure et la Légende.

En novembre 2021 est présentée une évolution de l’A110. Il ne s’agit pas d’un restylage, mais de modifications bienvenues après quatre ans de commercialisation. Au niveau technique, tout d’abord, elle atteint pour la première fois la barre symbolique des 300 ch dans la version S. Si le gain de puissance est faible, celui du couple est déjà plus intéressant en atteignant 340 Nm. Les modes de conduite sont également revus puisque le « Normal » se veut plus confortable tandis que le « Sport » profite de changements de rapports plus rapides.

De plus, la S peut recevoir en option un kit aérodynamique avec à la clé une vitesse de pointe supérieure : 275 km/h. La bride a pu être relevée grâce à l’ajout d’une lame avant et d’un aileron arrière assurant respectivement une charge de 60 et 81 kg au maximum. Et pour parfaire les performances de l’auto, notamment sur circuit, elle peut se chausser de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect.

Afin d’agrémenter le quotidien, Alpine a jugé bon de faire évoluer son système multimédia avec la compatibilité Apple Car Play et Android Auto, la navigation en temps réel et de mises à jour à distance. Elle gagne également le Park Assist.

Seulement, Alpine passe réellement à la vitesse supérieure avec l’A110 R, présentée au Mondial de Paris 2022. Véritable pistarde, elle fait le plein de fibres de carbone (jantes, capot, sièges…) et s’allège de 34 kg par rapport à la S. La partie mécanique n’évolue pas (300 ch et 340 Nm), mais les ingénieurs ont sorti l’aiguiseur pour le châssis. La caisse est abaissée de 10 mm, les barres anti-roulis sont plus raides de 10 % à l’avant et 25 % à l’arrière, les jantes s’habillent de Michelin Sport Cup 2 de série et les disques de frein arrière passent à un diamètre de 320 mm (identiques à ceux de l’avant). Cette exclusivité à un prix : 105 000 € au lancement, et 112 000 € aujourd’hui.

La gamme de l’Alpine se compose aujourd’hui de quatre modèles : A110, GT, S et R.

Quelle version choisir ?

Aucune version d’Alpine A110 n’est à proscrire, il n’existe pas en réalité de mauvaise ou de meilleure version, mais plutôt de celle qui convient le mieux à votre utilisation (route et circuit) et à votre goût. Bien sûr, le budget est aussi une composante déterminante.

Alpine A110 Pure et Légende

Techniquement, ces deux versions sont identiques et se positionnent comme l’entrée de gamme. Cependant, le souffle du moteur n’est jamais insuffisant, loin de là. En plus de distiller de belles performances (merci le poids plume), ces A110 sont de loin les plus polyvalentes grâce à la souplesse de leur suspension. Inutile de les durcir au maximum pour favoriser la tenue de route (encore merci le poids plume), ce qui rend l’auto réellement confortable, loin de ce que l’on peut imaginer à bord d’une sportive d’une telle trempe. Elle est aussi la plus joueuse sur petites routes et procurera de belles sensations sur les circuits serrés. En revanche, si vous êtes plus adeptes des circuits rapides (type circuit F1 de Nevers Magny-Cours, Spa-Francorchamps ou boucle nord du Nürburgring), son comportement plus pointu à haute vitesse nécessite un coup de volant certain. Certains gendarmes peuvent en témoigner.

Ce que l’on peut trouver :

A110 Pure : à partir de 58 000 € (30 000 km, année 2019), surcote de 6 %.

A110 Légende : à partir de 57 000 € (50 000 km, année 2019), décote de 1 %.

Cela peut paraître surprenant que la mieux équipée soit la moins chère. Seulement, les exemplaires affichent des kilométrages plus élevés, ce qui fait baisser un tout petit peu les prix. Si l’on peut compter sur près de 80 exemplaires en annonce, ceux qui sont en dessous des 60 000 € ne sont guère nombreux.

Alpine A110 GT

Cette berlinette est en réalité un mélange technique entre l’A110 de base et la S. C’est-à-dire qu’elle repose sur le châssis « confort » tout en accueillant la mécanique de 300 ch. Si, sur le papier la puissance est plus élevée, cela ne se ressent pas suffisamment en volant en main : le moteur se montre simplement un peu plus hargneux à hauts régimes. Hormis l’équipement plus généreux et le fait de flatter l’ego de son propriétaire, la GT laisse un peu sur sa faim.

Ce que l’on peut trouver :

A110 GT : à partir de 65 000 € (20 000 km, année 2021), décote de 6,5 %.

Du fait de sa relative jeunesse, les tarifs sont encore soutenues, même si sa décote est "intéressante". De plus, elle ne court pas les rues. Les tarifs grimpent rapidement à 70 000 € pour dépasser les 80 000 €…À noter toutefois que c'est peut-être la version qui a le moins croisé les circuits, et donc la plus préservée.

Alpine A110 S

C’est sans aucun doute LA version des pistards. Les amateurs de trackdays ne s’y trompent pas et la préfèrent aux autres Alpine. Sa meilleure stabilité à haute vitesse est plus compatible avec des tracés rapides. De plus, comme l’A110 de base, les consommables ne partent pas en fumée au bout de quelques tours. À condition de vérifier régulièrement la montée en pression des pneumatiques, ces derniers peuvent supporter plusieurs journées sur circuit. Et ce ne sont pas les freins qui diront le contraire. Enfin, l’efficacité supérieure qu’elle distille sur piste, et également sur la route, ne se fait pas trop au détriment du confort.

Ce que l’on peut trouver :

A110 S 292 ch : à partir de 65 000 € (15 000 km, année 2019), décote de 2,5 %.

A110 S 300 ch : à partir de 75 000 € (7 000 km, année 2022), surcote de 5 %.

Il s’agit de la version la plus courante dans les petites annonces et toutes ne se valent pas. En effet, il existe un écart important entre la « phase 1 » de 292 ch et la « phase 2 » de 300 ch. Certes, cette dernière est plus récente, mais les évolutions apportées justifient-elles un surplus de 10 000 € ? La pilule est difficile à avaler.

Alpine A110 R

La plus radicale des A110 n’est vraiment pas facile à utiliser au quotidien : faible hauteur de caisse, absence de lunette arrière, ceintures de type harnais, mécanique bruyante… En revanche, elle devient l’arme ultime pour chatouiller du vibreur et faire tomber les chronos, même si le gain par rapport à la S n’est pas énorme.

Seulement parfois, le mieux et l’ennemi du bien et cette R en est la parfaite illustration. Tout d’abord, son tarif particulièrement salé n’invite pas à la malmener sur circuit. Ensuite, une sortie de piste avec à la clé un « atterrissage » dans un bac à gravier pourrait coûter cher. Il faut garder à l’esprit que les jantes et les bas de caisse sont en fibre de carbone.

Ce que l’on peut trouver :

A110 R : 135 000 € (500 km, année 2023), surcote de 29 %

Cette version est extrêmement rare, les annonces se comptent sur les doigts d’une main à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. De plus, les vendeurs se révèlent très gourmands...