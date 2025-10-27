L’Alpine A390 n’est pas beaucoup plus cher que prévu

C’est peu de dire à quel point le lancement de l’A390 est d’une grande importance pour Alpine. La berlinette A110, aussi extraordinaire soit-elle, est en fin de vie et l’A290 est de plus en plus menacée par une concurrence grandissante. Le premier SUV de la marque, qui plus est électrique, a pour mission de générer des marges confortables tout en séduisant le plus grand nombre.

La promesse d’Alpine reste le plaisir de conduire. Si l’on met de côté la masse importante de plus de deux tonnes, la marque a mis au point l’Alpine Active Torque Vectoring qui consiste à assurer un effet vectoriel via les deux moteurs placés à l’arrière, source de plaisir et d'efficacité.

Côté technique, la version d’entrée de gamme GT développe 400 ch grâce à ses deux électromoteurs. La GTS ajoute un troisième moteur à l’avant pour atteindre 470 ch. Dans les deux cas, la batterie de 89 kWh est identique avec à la clé 555 km d’autonomie (déclinaison GT).

Une Alpine à partir de 67 500 €

Cette version GT, qui accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, est proposée à partir de 67 500 €. Un Porsche Macan de base, moins puissant avec 340 ch, est nettement plus gourmand : 82 959 €.

De plus, ce A390 GT est bien équipé avec des projecteurs matriciels, des jantes de 20 pouces, des sièges sport en Alcantara et chauffants, un système audio 13 HP Devialet, de l’écran central de 12 pouces, de 10GB de data sur les services connectées avec des applications incluses pendant cinq ans et de toutes les aides à conduite modernes. À noter qu’il profite d’un chargeur bidirectionnel de 11 kW, et 22 kW en option, et d’une recharge rapide atteignant 190 kW (15 à 80 % en moins de 25 minutes). On aurait apprécié une valeur plus élevée pour un modèle qui se veut luxueux et performant.

L’A390 GTS est quant à lui facturé 78 000 €. Grâce à son troisième moteur et son couple culminant à 824 Nm, il catapulte le SUV jusqu’à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. C’est mieux qu’un Porsche Macan 4S (4,1 secondes), alors que l’Allemand est plus cher : à partir de 93 091 €.

De l’extérieur, cette version GTS se distingue par des jantes de 21 pouces, des pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S (Sport EV pour la GT), d’étriers de frein à six pistons rouge, ou bleu Alpine en option, des sièges avant sport Sabelt en cuir, chauffants et massants. Le conducteur profite également de l’Alpine Telemetrics Expert et du pack Driving (centrage dans la voie, parking mains libres).

Les commandes de l’Alpine A390 seront ouvertes le 4 novembre prochain en France. Les détenteurs du Pass Alpine 390 Première bénéficient d’une priorité pour passer commande d’une version GT puisque l’ouverture pour l’ensemble des clients n’est prévue que le 18 novembre. Enfin, la GTS ne sera disponible que début 2026.