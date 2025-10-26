Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A110 (2e Generation)

Tout le monde se sert sur ces Alpine A110 abandonnées

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

5  

Laisser une voiture de prestige sans surveillance dans une zone reculée provoque parfois des vols. Dans le cas de cette Alpine A110, il ne reste plus grand-chose à démonter.

Tout le monde se sert sur ces Alpine A110 abandonnées

Sur le réseau social Facebook et plus particulièrement dans le groupe a110.club, Pascal Muha partage des photos qui provoqueront un pincement au cœur des passionnés de la berlinette. Sur les images, deux exemplaires de la sportive française se présentent dans un triste état sur un camion porte-voiture.

Les clichés dévoilent deux Alpine A110 sous tous les angles. Le premier exemplaire n’est reconnaissable qu’à son bleu typique tandis que le second garde encore quelques éléments de carrosserie. Le moteur, l’éclairage, les jantes et l’habitacle sont absents des deux voitures. Des tags terminent de dégrader ces deux voitures.

Tout le monde se sert sur ces Alpine A110 abandonnées

Une histoire atypique

D’après les commentaires sous la publication, il s’agit des deux Alpine employées pour les cascades du film « Balle Perdue 3 » diffusé depuis cette année sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Après le tournage, les autos auraient été abandonnées dans un premier temps dans la zone industrielle de Garonor avant de finir à Trappes. Des fans tentent actuellement de les racheter.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Photos (4)

Voir tout
5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Alpine

Voir toute l'actu Alpine

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité