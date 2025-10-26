Tout le monde se sert sur ces Alpine A110 abandonnées

Sur le réseau social Facebook et plus particulièrement dans le groupe a110.club, Pascal Muha partage des photos qui provoqueront un pincement au cœur des passionnés de la berlinette. Sur les images, deux exemplaires de la sportive française se présentent dans un triste état sur un camion porte-voiture.

Les clichés dévoilent deux Alpine A110 sous tous les angles. Le premier exemplaire n’est reconnaissable qu’à son bleu typique tandis que le second garde encore quelques éléments de carrosserie. Le moteur, l’éclairage, les jantes et l’habitacle sont absents des deux voitures. Des tags terminent de dégrader ces deux voitures.

Une histoire atypique

D’après les commentaires sous la publication, il s’agit des deux Alpine employées pour les cascades du film « Balle Perdue 3 » diffusé depuis cette année sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Après le tournage, les autos auraient été abandonnées dans un premier temps dans la zone industrielle de Garonor avant de finir à Trappes. Des fans tentent actuellement de les racheter.