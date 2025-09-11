Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Cle Coupe

Essai

La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

À l’heure où presque plus aucune marque ne propose de coupé quatre places, Mercedes s’offre le luxe de proposer en plus une version hybride rechargeable. Le nouveau CLE 300 e EQ permet d’alléger les taxes et de réaliser des économies de carburant. Mais ce n’est pas sans contraintes.

La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte

En bref
Coupé 4 places
Hybride rechargeable
À partir de 72 950 €

Malgré un marché devenu anecdotique en Europe, le constructeur à l’étoile a trouvé la parade pour continuer à proposer un coupé dans sa gamme. En effet, le CLE remplace à la fois l’ancien coupé Classe C et son équivalent de la famille E. De cette fusion, il en a tiré une silhouette élégante s’étirant sur 4,85 m de long, donnant d’emblée le ton sur la vocation grand tourisme de l’engin. Ainsi, le constructeur rationalise tout en écoulant son nouveau modèle, également disponible en cabriolet, dans des pays qui en sont encore friands, comme les États-Unis.

Le CLE est un grand coupé GT. Il mesure 4, 85 m. Cette motorisation PHEV offre une puissance combinée de 313 ch et une autonomie mixte de 112 km (WLTP).
Le nouveau CLE repose sur la plateforme MRA 2 dédiée aux modèles premium et propulsion de la gamme. Cette plateforme est également compatible à l’électrification. Le CLE 300e Hybrid EQ associe un quatre-cylindres en ligne essence suralimenté de 204 ch et un moteur électrique de 129 ch. Ce dernier est alimenté par une grosse batterie lithium-ion d’une capacité de 19, 5 kWh.

Par manque d'espace, la prise de recharge a été placée dans le bouclier arrière. Pas de recharge rapide pour le CLE qui doit se contenter de 22 Kw au maximum.
La batterie implantée sous le plancher de coffre, réduit le volume de coffre. Ce dernier cube 290 litres, soit moins qu’une Clio, avec une hauteur de chargement réduite et pas de rangement pour les câbles.
L’ensemble a été implanté au forceps sous le plancher de coffre, ce qui réduit son volume à peau de chagrin. Ce dernier cube 290 litres, soit moins qu’une Clio, avec une hauteur de chargement très réduite et pas de rangement dédié pour les câbles. Pour ce genre de voiture plaisir, passe encore. Mais le positionnement pas très esthétique de la prise sur le bouclier arrière témoigne des contraintes d’espace qu’ont rencontré les ingénieurs. Notez également que le volume du réservoir d’essence a été réduit d’une quinzaine de litres par rapport aux versions thermiques.

Même sans suspensions pilotées, le CLE est un modèle de confort. Les suspensions sont souples et l'insonorisation est de très haute volée.
Cet ensemble mécanique envoie une puissance combinée de 313 ch aux roues arrière. Elle autorise également une autonomie en tout électrique de 112 km en usage mixte (WLTP). Le véhicule est livré avec des câbles de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (5 m, type 2, 22 kW) ainsi qu’un chargeur embarqué courant alternatif (AC) de 11 kW. Ici, pas de recharge rapide (DC).

Pas de malus CO2 mais un malus au poids

Grâce à ses émissions de CO2 basses (49 g/km), le CLE hybride échappe au malus CO2, mais son poids très élevé (2 175 kg) ne fait pas de miracle malgré la ristourne dédiée aux PHEV. La taxe sur le poids s’élève à 5 020 € sur cette version. Le CLE 300 e, présente une facture finale moins élevée que les versions essence à hybridation légère ou le diesel.

En dehors de l’aspect fiscal, l’hybridation apporte un vrai plus au quotidien, avec une autonomie réelle en tout-électrique qui permet de faire ses trajets de semaine sans passer par la pompe. Nous avons ainsi parcouru 82 km en tout électrique sans réveiller le 4 cylindres. Le reste du temps, le moteur thermique prend le relais avec douceur et vigueur. La consommation en carburant reste contenue à 2,8 l/100 km lorsque la batterie est pleine.

Nous avons parcouru 82 km en tout électrique avant d'épuiser les batteries. Dans ces conditions la consommation en carburant grimpe à un honnête 7,5 l/100 km.
Le « Dynamic select » permet de jongler entre différents modes (préservation de la batterie/électrique/hybride/sport)en fonction de vos besoins. Une fois la batterie vide, le système bascule en hybride simple avec quelques phases de roulage à basse vitesse en électrique. La consommation en carburant flirte alors avec les 7,5 l/100 km, ce qui reste correct pour une voiture de plus de 300 ch dépassant les 2 tonnes. Le couple maxi, de 320 Nm autorise des accélérations vives mais pas tonitruantes non plus. Les reprises sont quant à elle solidement assurées par une boîte automatique à neuf rapports aux aguets. Mais le gros coupé s’apprécie davantage à rythme de sénateur où la souplesse d’usage prédomine.

Plusieurs modes de conduite sont proposés dont l'électrique, hybride, sport ou préservation de la batterie.
Les reprises sont solidement assurées par une boîte automatique à neuf rapports aux aguets.
Son poids important et son grand empattement positionnent le CLE hybride comme un coupé GT plutôt qu’une voiture de sport. Une fois appréhendé le long capot et la largeur conséquente, la prise en mains se montre aisée. Les réactions au volant sont saines et prévisibles, mais les lois de la physique finissent toujours par se rappeler au bon souvenir du conducteur, notamment dans les transferts de masses et au freinage. A ce propos, si ce dernier ne manque pas de mordant ni d’endurance, la sensation d’éponge alliant la régénération peut déstabiliser. Il faudra apprendre à doser. De plus, le CLE dispose d’une assistance au freinage (une sorte de pilote automatique, désactivable) qui s’active avant un rond-point ou une intersection et freine un peu à votre place. Une bonne chose, ce système fonctionne de naturellement. L’amortissement de haute volée tout comme l’insonorisation de très grande qualité participent à un très bon niveau de confort sur l’autoroute où le coupé avale les kilomètres sans fatiguer les occupants.

Le CLE 300 e EQ hybrid démarre à 72 950 € en finition AMG Line.
Le CLE rappelle le savoir-faire de Mercedes en matière de coupé et notamment toute la partie arrière.
Esthétiquement, le CLE rappelle le savoir-faire de Mercedes en matière de coupé et notamment toute la partie arrière. Celle livrée noire n’est pas la plus saillante mais un sentiment d’élégance et de classe se dégage de cette voiture. A bord, c’est un peu plus clinquant.

L'intérieur est calqué sur celui de la dernière Classe C avec toute la technologie dernier cri.
Malgré une assise large et confortable, les deux places arrière feront office de dépannage tant l'espace aux jambes est compté.
On retrouve la planche de bord de l’actuelle Classe C, composée de deux grands écrans. Les habillages et le mobilier sont valorisants et tous les éléments d’un coupé sont présents. La fenêtre qui s’abaisse pour ouvrir la porte, la ceinture qui s’avance automatiquement et la position de conduite plus basse. Les sièges avant, larges et accueillants, donnent immédiatement envie de partir loin. Les places arrière, elles, restent symboliques : deux assises correctes, difficile d’accès et offrant une faible garde au toit. Elles serviront principalement de dépannage.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,85 m
  • Largeur : 1,86 m
  • Hauteur : 1,42 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 420 l / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 9 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Octobre 2023

* pour la version COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (41)

