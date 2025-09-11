2. Une seule finition pour le CLE hybride
À partir de 72 950 € hors options, le CLE 300e Hybrid EQ est proposé uniquement avec la finition AMG Line en France qui comprend comme principaux équipements de série les jantes de 19 pouces, le volant « sport », la clim auto bizone, le système MBUX à écran de 11,9 pouces, la recharge de smartphone par induction (allié à une réplication CarPlay/Android auto sans fil), le GPS connecté à disque dur, les capteurs de pluie et de luminosité, les radars de stationnement alliés à une caméra de recul, les sièges chauffants à réglages électriques, l’éclairage d’ambiance, les services Mercedes Connect, les feux de route adaptatifs, les dossiers arrière rabattables, le rétroviseur intérieur électrochrome, les modes de conduite, ou encore le régulateur de vitesse actif. Le câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques type 2 (22kW), le câble de charge pour prise domestique, 5 m et le chargeur embarqué courant alternatif (AC) 11 kW.
Le point techno : quelques options subsistent
En revanche, il faut passer par les options pour ajouter l’amortissement piloté « Dynamic Body Control » (1 100€) ou les aides à la conduite autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le système de centrage dans la voie (2 750€ ou 500€ si vous n’ajoutez que le régulateur de vitesse adaptatif). Vous pouvez aussi opter pour la sono 3D Surround Burmester optionnelle à 1 350€ mais la liste des options paraît moins longue que d’habitude chez Mercedes. L’auto est déjà assez richement équipée de série, malgré quelques oublis comme les aides à la conduite de niveau 2.
Equipements et options
Version : COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC
Equipements de sécurité
Feux de stop adaptatifs
Airbag genoux pour le conducteur
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Airbags rideaux
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
ADAPTIVE BRAKE avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins
Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Système de contrôle de la pression des pneus
Airbag central
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur de vitesse
Frein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)
Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager
Equipements de confort
Indicateur de température extérieure
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (4)
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Banquette AR rabattable 40/20/40
Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
Capteur de pluie et de luminosité
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
Pack Sièges à réglages électriques avec fonction Mémoires
Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Palettes de changement de rapports au volant
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Approche-ceinture
Partie supérieure de la planche de bord et lignes de ceinture en ARTICO noir
Sièges avec design sportif exclusif et appuie-tête intégré
Pack Confort Sièges AV
Volant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales,
Pack Rangement
Assistant de signalisation routière, système combinant les données de navigation et une caméra
Esthétique / Carrosserie
Unité de commande au toit en finition noir brillant
Toit ouvrant panoramique
Autres équipements
Kit carrosserie AMG
Tapis de sol noirs
Caméra de recul
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
Boîte à gants éclairée
KEYLESS-GO
Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
Système PRE-SAFE
ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virage
Inserts décoratifs en structure métallique
Frein multicollision
Dossiers AR rabattables
Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW
Console centrale noir brillant
Pack d'éclairage intérieur
Portes avec inserts décoratifs noirs brillants, bordure chromée argentée et commutateurs chromés
Fonctionnalités élargies MBUX
Clignotants à commande confort par impulsions
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, type 2 (22 kW)
Pack Mémoire
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC
Système multimédia MBUX
Garniture en ARTICO / microfibre MICROCUT noir
Prise de chargement
Témoin présence passager
Calandre en forme de A avec motif étoilé Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée ainsi que lamelle
Buses d'aération avec éléments chromés argentés
Suspension auto-nivellante
Suspension confort
Indicateur acoustique de présence
Batterie de 25,4 kWh de capacité nette
DYNAMIC SELECT
Jupe AR AMG façon diffuseur
Réservoir de carburant 50 litres
Assistant d'angle mort
Direction paramétrique AMG à 3 niveaux avec démultiplication variable
Capteur d'empreinte digitale
Jupe AV AMG avec prises d'air sportives et insert décoratif chromé
Habillage des longerons AMG
Câble de charge pour prise domestique, (jusqu'à 1,8 kW) 5 m, type 2
Ciel de pavillon en tissu Noir
Extérieur AMG Line
Pack Advanced AMG Line
Pack Premium Plus
Options disponibles
-
Double porte-gobelets:
0 €
-
Inserts décoratifs AMG en Carbone:
1150 €
-
Apple CarPlay:
0 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Android Auto:
0 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Navigation par disque dur:
0 €
-
Prééquipement pour Live Traffic Information:
0 €
-
Assistant de limitation de vitesse actif:
0 €
-
Garniture en Cuir Beige Macchiato/Noir:
2000 €
-
Manuel d'utilisation en français:
0 €
-
Capot moteur actif pour la protection des piétons:
0 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales AR:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de sonorisation 3D-Surround Burmester:
1350 €
-
Affichage tête haute:
1200 €
-
Inserts décoratifs en bois noir à pores ouverts aluminium lines:
500 €
-
Inserts décoratifs en tilleul linestructure anthracite à pores ouverts:
450 €
-
Inserts décoratifs en noyer marron à pores ouverts:
450 €
-
Assistant de stationnement actif avec PARKTRONIC:
0 €
-
Siège conducteur à réglages électriques:
0 €
-
Siège passager AV à réglages électriques:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de lignes:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de symboles:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection d'animations:
0 €
-
Eclairage de proximité avec projection du logo:
0 €
-
Alterno-démarreur intégré:
0 €
-
Système d'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur:
0 €
-
ENERGIZING AIR CONTROL:
200 €
-
Autoradio numérique DAB:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
400 €
-
Pneus été:
0 €
-
-
Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement:
0 €
-
Inserts décoratifs en structure métallique:
0 €
-
Préinstallation pour DISTRONIC:
0 €
-
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 8 m, type 2 (22 kW):
50 €
-
Garniture en ARTICO beige macchiato/noir:
200 €
-
Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique:
0 €
-
Garniture en ARTICO marron tonka / noir:
200 €
-
Garniture en cuir marron tonka / noir:
2000 €
-
Garniture en cuir rouge power / noir:
2000 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent clair:
500 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Services à distance et de recharge Plus:
550 €
-
Avertisseur d'angle mort:
550 €
-
Garniture en cuir noir:
1800 €
-
Caméra 360°:
0 €
-
Documents COC Euro 6:
0 €
-
Freinage d'urgence assisté actif:
0 €
-
Assistant de franchissement de ligne actif:
0 €
-
Avertisseur de limitation de vitesse:
0 €
-
Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Peinture Jaune soleil:
350 €
-
Redémarrage automatique étendu:
0 €
-
Intérieur AMG Line:
0 €
-
Déflecteur AMG:
450 €
-
Volant à gauche:
0 €
-
Console centrale structure métallique:
200 €
-
Peinture Gris graphite magno MANUFAKTUR:
5200 €
-
Assistant de feux de route Plus:
0 €
-
Norme Euro 6:
0 €
-
Peinture métallisée Bleu spectral:
1000 €
-
Pneus à réduction de bruit:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" multibranches noir:
0 €
-
Kit TIREFIT:
0 €
-
Navigation MBUX Premium:
0 €
-
Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC Plus:
500 €
-
Preinstallation for Remote and Navigation Services:
0 €
-
Détecteur de panneaux de signalisation:
400 €
-
Sièges AV climatisés (chauffants et ventilés):
950 €
-
Garniture en ARTICO noir:
0 €
-
Prééquipement pour clé numérique du véhicule pour smartphone:
0 €
-
Ciel de pavillon en tissu Gris Cristal:
0 €
-
Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC:
0 €
-
Assistant de changement de voie actif:
0 €
-
Assistant directionnel actif:
0 €
-
Soutien lombaire à 4 réglages:
0 €
-
Préequipement pour services de navigation:
0 €
-
MBUX Réalité augmentée pour la navigation:
500 €
-
Suppression des vitres teintées foncées:
0 €
-
Sièges multicontours à l'AV:
1050 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
Capteurs AR pour assistance au maintien de voie:
0 €
-
Assistant directionnel pour les manoeuvres d'évitement:
0 €
-
Console centrale finition structure fine noire:
100 €
-
Assistant de stationnement avec fonction mémoire:
0 €
-
Garniture en cuir Nappa noir:
3000 €
-
Numéro d'identification (US-VIN):
0 €
-
DIGITAL LIGHT avec fonction Projection:
0 €
-
Prééquipement pour radio numérique DAB:
0 €
-
Garniture en cuir Nappa marron tonka / noir:
3200 €
-
Sièges conducteur et passager AV chauffants:
450 €
-
Pneus sport:
1100 €
-
Prééquipement pour la remise de clé numérique (Service gratuit pendant 3 ans à partir:
0 €
-
Lecteur d'empreinte digitale:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" multibranches gris:
0 €
-
Module de communication pour l'utilisation des services Mercedes me connect:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Assistant de feux de route:
0 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 doubles branches:
0 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 doubles branches:
0 €
-
Année modèle 806:
0 €
-
Caméra d'observation du conducteur:
0 €
-
Peinture non métallisée Noir:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Obsidienne:
1000 €
-
Peinture métallisée Gris Graphite:
1000 €
-
Peinture métallisée Argent High-Tech:
1000 €
-
Peinture non métallisée Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni MANUFAKTUR Gris alpin:
2850 €
-
Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1850 €
-
Peinture brillant MANUFAKTUR Blanc Opalithe:
1850 €
