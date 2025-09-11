5. La fiche technique de la Mercedes CLE coupé 300 e EQ
Les chiffres clés
|Mercedes Cle Coupe COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC
|Généralités
|Finition
|AMG LINE
|Date de commercialisation
|25/04/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,85 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,42 m
|Empattement
|2,86 m
|Volume de coffre mini
|420 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 770 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|11 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 999 cm3
|Puissance
|204 ch
|Couple cumulé
|320 Nm
|Autonomie en électrique combinée
|104 km
|Capacité batterie
|25,40 kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|9
|Roues motrices
|AR
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|236 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.3 s
|Volume du réservoir
|66 L
|Emissions de CO2
|13 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (41)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération