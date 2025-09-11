Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5. La fiche technique de la Mercedes CLE coupé 300 e EQ 

 

Les chiffres clés

Mercedes Cle Coupe COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 25/04/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,85 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,42 m
Empattement 2,86 m
Volume de coffre mini 420 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 770 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 11 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 999 cm3
Puissance 204 ch
Couple cumulé 320 Nm
Autonomie en électrique combinée 104 km
Capacité batterie 25,40 kWh
Type batterie pas d'information
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 9
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 236 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.3 s
Volume du réservoir 66 L
Emissions de CO2 13 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
