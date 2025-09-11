Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Cle Coupe

Essai

La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte

Alexandre Bataille

3. Notre avis sur la Mercedes CLE 300e hybride et les prix 

 

La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte

 

La concurrence : seul coupé 4 places PHEV

Avec cette motorisation hybride rechargeable, la Mercedes CLE Coupé 300e Hybrid est une proposition unique sur le marché des coupés 4 portes. Si l'on met de côté les Porsche Panamera hybride rechargeable et autres Bentley Continental GT, vendues à des prix nettement supérieurs, la Mercedes CLE PHEV n'a pas de concurrence directe.

A retenir : intéressant fiscalement

Proposant un compromis séduisant économie d’usage, confort et élégance, le Mercedes CLE hybride rechargeable séduira les amateurs de conduite. Son prix élevé sera ici un "peu plus vite" amorti par l’absence de malus CO2 et les économies de carburant réalisées si vous rechargez régulièrement. 

Caradisiac a aimé

  • Le design séduisant
  • Le confort général
  • L'autonomie en tout électrique

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le poids important
  • L'absence de recharge rapide
  • Les tarifs élevés

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC 13 (wltp) 72 950 €  €
Mercedes Cle Coupe

