La concurrence : seul coupé 4 places PHEV
Avec cette motorisation hybride rechargeable, la Mercedes CLE Coupé 300e Hybrid est une proposition unique sur le marché des coupés 4 portes. Si l'on met de côté les Porsche Panamera hybride rechargeable et autres Bentley Continental GT, vendues à des prix nettement supérieurs, la Mercedes CLE PHEV n'a pas de concurrence directe.
A retenir : intéressant fiscalement
Proposant un compromis séduisant économie d’usage, confort et élégance, le Mercedes CLE hybride rechargeable séduira les amateurs de conduite. Son prix élevé sera ici un "peu plus vite" amorti par l’absence de malus CO2 et les économies de carburant réalisées si vous rechargez régulièrement.
Caradisiac a aimé
- Le design séduisant
- Le confort général
- L'autonomie en tout électrique
Caradisiac n'a pas aimé
- Le poids important
- L'absence de recharge rapide
- Les tarifs élevés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC
|13 (wltp)
|72 950 €
|€
