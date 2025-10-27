Chez Denza, filiale de BYD, on prépare un coupé électrique qui arrivera bientôt en Europe !

BYD (Build Your Dreams) est un leader chinois des batteries nickel-Cadium et lithium-ion, mais c’est aussi un constructeur automobile qui est propriétaire de nombreuses marques automobiles. L’une d’entre elles est une marque de luxe qui se nomme Denza et son prochain véhicule sera un coupé électrique performant, le Denza Z.

Le coupé Denza Z on le connaît déjà puisqu’on l’a vu sous la forme d’un concept-car « Denza Concept Z » au dernier Salon de Shanghai. Il s’agit d’un modèle électrique coupé 2+ 2 que la marque va importer en Europe pour aller chasser sur les terres de la Porsche 911. Ce modèle effectue encore des essais en Allemagne et devrait être commercialisé en Europe en 2026.

Futur concurrent des coupés européens haut de gamme

Ce coupé électrique Denza Z ne passe pas inaperçu avec son camouflage et ses excroissances aérodynamiques comme ce grand aileron à l’arrière et cette lame assez imposante à l’avant. Pour vouloir concurrencer la Porsche 911, mais aussi des Maserati GranTurismo ou Aston Martin DB12, il faut montrer que l’on a les moyens de ses ambitions. Et ce modèle devrait afficher une puissance proche des 1 000 ch ce qui lui permettra de déplacer une masse à vide de 2 875 kg ! Avec un tel poids, l’auto ne sera pas forcément agile, mais elle sera capable sans aucun doute de puissantes accélérations dans les portions de lignes droites entre chaque virage.

Voiture prête pour la production en série

Sur le circuit du Nürburgring qui est désormais le terrain de jeu de ce coupé Denza Z, les freins ont été durement sollicités tout comme les suspensions et les pneus qui devaient avoir fort à faire pour contenir le poids élevé de cette auto électrique. On voit sur les photos de nos chasseurs de scoop de nombreux détails de ce prototype prêt pour la production. Ce modèle ne sera pas le premier modèle de la marque Denza à être commercialisé chez nous, puisque la marque chinoise prévoit de lancer la Denza Z9 GT, qui est un break de chasse façon Porsche Taycan Sport Turismo (disponible en électrique et hybride rechargeable). Pour commercialiser ses autos, Denza compte dans un premier temps sur les cinq à dix revendeurs BYD en France et annonce 40 points de vente en 2027.