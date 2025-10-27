Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Prelude 6

Essai

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

57  

5. Notre note de la nouvelle Honda Prelude

 

La nouvelle Honda Prelude est excitante malgré son moteur banal

La nouvelle Honda Prélude (184 chevaux, à partir de 49 900€) s’évalue dans la catégorie des coupés compacts 2+2 qui ne compte que :

-La BMW Série 2 (à partir de 184 chevaux et 52 250€).

Honda Prelude 2025
Budget
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Pratique
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
  • 7.89
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

57  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Honda Prelude 6

Honda Prelude 6

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité