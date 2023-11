Tuée par le malus : Honda Civic Type R, la fin des meilleures sportives tractions

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

Depuis la fin des années 2000, une nouvelle race de compactes sportives à traction s’est développée. Les Renault Mégane RS, Seat Leon Cupra, Ford Focus RS et autres Honda Civic Type R turbo ont largement fait le bonheur des amateurs d’autos abordables au pilotage sensationnel et aux performances réellement impressionnantes. Cet âge d’or des compactes tractions surdouées est hélas révolu : non seulement l’évolution du marché automobile européen et de ses normes a poussé certains des constructeurs comme Renault à abandonner ce segment, mais le prix de ces machines n’a cessé de grimper vertigineusement depuis quelques années. En 2009, la toute nouvelle Renault Mégane RS de troisième génération (250 chevaux) se négociait à partir de 28 900€. La version Ultime, dernière série spéciale au catalogue avant la disparition définitive de la Mégane RS de quatrième génération (300 chevaux), coûtait 53 450€.

Revenue en 2015 et passé au turbo comme ses rivales, la Honda Civic Type R souffre elle aussi de cette inflation catastrophique. Chef d’œuvre d’efficacité dynamique avec son bloc de 329 chevaux, sa boîte manuelle d’exception et son châssis aux petits oignons, elle coûte désormais 57 750€ en premier prix. Elle donne surtout droit à un malus écologique de 12 552€ en France, qui passera à 35 346€ en 2024.

Fini le temps des sportives tractions grand public

La Honda Civic Type R reste moins lourdement touchée par l’évolution du malus écologique français que des machines comme la Toyota GR 86, mais l’époque où le grand public pouvait s’offrir l’une de ces tractions surdouées est bel et bien révolue : aujourd’hui, une Alpine A110 à la vocation pourtant plus élitiste se retrouve 25 000€ moins cher ! Notez que la Cupra Leon VZ de 300 chevaux, proposée à partir de 47 150€, s’en sort mieux avec un malus écologique 2024 de « seulement » 10 692€. Mais il s’agit d’une sportive moins radicale que la Japonaise, référence absolue de sa catégorie en matière de performances et de pureté de pilotage.