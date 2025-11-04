Pour notre essai, pas question d’en sacrifier une troisième. Afin de mieux nous rendre compte des évolutions, nous démarrons notre session sur ce circuit Bugatti du Mans au volant de la R. Hormis un effet de louvoiement lors des gros freinages, difficile de lui trouver des défauts. Suffisamment performante, elle profite d’une grande stabilité, hormis pendant ces phases de freinage, tout en sachant pivoter lorsqu’on lui demande. Le freinage, puisant et endurant, se dose avec une grande facilité et l’ABS ne vient en rien perturber son bon fonctionnement. Tout en étant efficace, cette R se révèle d’une grande facilité.

Malgré l’impressionnante fiche technique, on se demande dans quelle mesure cette R Ultime peut encore pousser le curseur. Pourtant, le ton est donné dès la sortie des stands. Le moteur, nettement plus sonore, affiche une meilleure santé, surtout en étant abreuvé au RON 102 et le louvoiement au freinage de la chicane Dunlop n’est qu’un mauvais souvenir.

Son freinage est clairement meilleur, collant votre buste aux harnais et poussant vos yeux au bord des orbites. En plus d’offrir de grandes décélérations, sous conditions de posséder un bon mollet, l’ensemble disques/plaquettes semble indestructible. L’absence de grondement et la constance du ressenti de la pédale forcent le respect, et mettent en confiance.

À cela s’ajoute l’absence de plongée et de roulis et vous obtenez un sacré outil. C’est ainsi que l’on remarque le travail de l’amortissement et des pneumatiques, permettant des passages en courbes plus rapides. En plus de pouvoir freiner tard et de faire pivoter l’arrière, les sorties de virage précoces peuvent être envisagées grâce au différentiel à glissement limité.

On se prend alors au jeu à retarder les freinages, à jouer du transfert de charge, à augmenter l’allure dans les courbes… De l’aveu même du pilote d’essais Laurent Hurgon, elle grappille cinq secondes au tour par rapport à la R. Un chiffre qui résume à lui seul les évolutions techniques.

Seulement, nous n’irons pas chercher ses cinq secondes au tour, mes talents de pilote étant limités et le tour de manège étant déjà terminé.

Un objet de collection

Les nombreuses pièces inédites apportent un gain en performance et en efficacité sur tous les points essentiels, le tout avec une grande facilité de prise en main. À cela s’ajoutent des freins et des pneus endurants grâce à son poids plume. Vous obtenez ainsi la pistarde parfaite… qui ne verra que trop peu les circuits. Cette R Ultime s’adresse avant tout aux collectionneurs, ce qui la condamnera la plupart du temps à rester immobile dans un garage sous une couverture. Pour les amateurs de piste et de compétition, une Alpine A110 GT4 + est proposée 220 000 € HT, soit à un prix similaire…