Alpine A110 (2e Generation)

Essai

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

4. L’évaluation de l’Alpine A110 R Ultime dans la catégorie

 

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition
L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

Difficile de trouver des concurrentes à cette Alpine. Affichée au prix d’une McLaren Artura, elle n’en a ni la puissance, ni le nombre de cylindres ou encore la vitesse de pointe. Dans un esprit aussi radical à destination de la piste, la Porsche 718 Cayman GT4 RS peut être évoquée. Son moteur est nettement plus envoûtant et son prix paraît discount par rapport à celui de la Française : 162 500 €. Seulement, il faut ajouter un malus de 70 000 € et plusieurs options coûteuses. À l’inverse, l’A110 Ultime contient cette pénalité à 14 325 € et se contentait de 5 360 € d’options. Il reste bien sûr l’A110 R 70 dont elle dérive, avec un tarif qui n’atteint pas des sommets : à partir de 122 900 € tout de même.

Budget
Pratique
Rapport prix/équipements
Sur la route
Sécurité
Note globale : 13,6 /20
Explication des critères de notation
En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

