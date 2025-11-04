4. L’évaluation de l’Alpine A110 R Ultime dans la catégorie
Difficile de trouver des concurrentes à cette Alpine. Affichée au prix d’une McLaren Artura, elle n’en a ni la puissance, ni le nombre de cylindres ou encore la vitesse de pointe. Dans un esprit aussi radical à destination de la piste, la Porsche 718 Cayman GT4 RS peut être évoquée. Son moteur est nettement plus envoûtant et son prix paraît discount par rapport à celui de la Française : 162 500 €. Seulement, il faut ajouter un malus de 70 000 € et plusieurs options coûteuses. À l’inverse, l’A110 Ultime contient cette pénalité à 14 325 € et se contentait de 5 360 € d’options. Il reste bien sûr l’A110 R 70 dont elle dérive, avec un tarif qui n’atteint pas des sommets : à partir de 122 900 € tout de même.
|Alpine A110 R Ultime
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,6 /20
