En plus de s’équiper de nombreuses pièces spécifiques, parfois issues de la compétition, Alpine a mis en place tout un programme de personnalisation défini selon trois niveaux.

Le premier, nommé Atelier, permet de choisir entre 27 teintes de carrosserie, trois finitions pour les jantes et sept coloris pour les étriers. Dans l’habitacle, les sièges Sabelt sont proposés dans quatre coloris au choix.

Le deuxième, Atelier Sur-Mesure va plus loin en proposant une co-création avec le client pendant trois heures avec les designers couleurs et matières. Cette personnalisation se fait via un configurateur 3D ainsi que plusieurs échantillons.

Le troisième, On Demand, donne la possibilité d’étudier des demandes très spécifiques avec une personnalisation intérieure et extérieure « quasi-infinie ».

A titre d’exemple, le modèle à l’essai comportait 1 760 € de personnalisation extérieure et 3 600 € de personnalisation intérieure. Quant à la orange, la facture est nettement plus salée : 9 450 € pour l’extérieur et 109 000 € pour l’intérieur.