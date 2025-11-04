2. Une version personnalisable à souhait
En plus de s’équiper de nombreuses pièces spécifiques, parfois issues de la compétition, Alpine a mis en place tout un programme de personnalisation défini selon trois niveaux.
Le premier, nommé Atelier, permet de choisir entre 27 teintes de carrosserie, trois finitions pour les jantes et sept coloris pour les étriers. Dans l’habitacle, les sièges Sabelt sont proposés dans quatre coloris au choix.
Le deuxième, Atelier Sur-Mesure va plus loin en proposant une co-création avec le client pendant trois heures avec les designers couleurs et matières. Cette personnalisation se fait via un configurateur 3D ainsi que plusieurs échantillons.
Le troisième, On Demand, donne la possibilité d’étudier des demandes très spécifiques avec une personnalisation intérieure et extérieure « quasi-infinie ».
A titre d’exemple, le modèle à l’essai comportait 1 760 € de personnalisation extérieure et 3 600 € de personnalisation intérieure. Quant à la orange, la facture est nettement plus salée : 9 450 € pour l’extérieur et 109 000 € pour l’intérieur.
Equipements et options
Version : II 1.8 T 300 R 70
Equipements de sécurité
Allumage des feux et essuie-glace automatiques
Assistance au freinage d'urgence
Capteurs de pression des pneumatiques
Feux AR translucides
Ligne échappement R avec double sortie centrale impression 3D
Système de contrôle de la traction (TCS)
Système d'antiblocage des roues ABS
Equipements de confort
Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
Logo au centre du volant en Noir
Climatisation automatique
Coffre de rangement à l'AV
Système Audio Focal
Siège passager fixe
Lunette AR carbone
Verrouillage centralisé des portes
Rétroviseurs extérieurs électrique à rabattage automatique
Direction assistée
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit et Montants Microfibre
Toit en Carbone
Jantes 18" Carbone Liseré Blanc
Autres équipements
ESP déconnectable
4 projecteurs AV à LED
Feu diurne à LED
Kit anti-crevaison
Harmonie Noir
Harmonie carbone mat
Pédalier en aluminium
Repose-pieds passager en aluminium
Tapis de sol avec logo Alpine
Seuils de porte Alpine
Pneu Piste Michelin PS CUP2
Système Alpine Télémetrics
Etriers de frein couleur Anthracite
Châssis R
Capot carbone
Panneau de porte microfibre
Masque De Feu Noir
Freins AV avec écopes
Lame AV, aileron en carbone
Connectivité CarPlayTM / Android AutoTM
Disques de freins Brembo 320mm
Sélecteur de mode (Sport, TRACK)
Boîte de vitesse automatique
Sabelt Track Alcantara Gris
Jupes AR & latérales carbone
Options disponibles
-
Etriers de frein Orange:
420 €
-
Etriers de frein couleur Bleu Alpine:
420 €
-
Etriers de frein Jaune:
420 €
-
Etriers de frein Or Vif:
420 €
-
Etriers de frein Rouge:
420 €
-
Logo au centre du volant en Bleu Alpine:
100 €
-
Système Audio Focal Premium:
650 €
-
Etriers de frein couleur Argent:
420 €
-
Sans Rangement sous capot AV:
0 €
-
Peinture métalisée:
0 €
-
Livrée French Signature:
1500 €
-
Ligne échappement titane Akrapovic:
4000 €
-
Sabelt Track Alcantara BLEU:
0 €
-
Sabelt Track Alcantara Orango:
0 €
-
Sabelt Track Alcantara Rouge:
0 €
-
Peinture métalisée Gris Tonnerre:
0 €
-
Peinture métalisée Noir Profond:
0 €
-
Peinture métalisée Bleu Alpine:
0 €
-
Peinture métalisée Orange Acropolis:
0 €
-
Peinture Nacrée Blanc Irisé:
0 €
-
Peinture opaque Vert Cendre 784:
0 €
-
Peinture opaque Peinture opaque:
0 €
-
Peinture mate Bleu Racing Mat:
0 €
-
Peinture mate Bleu Eclipse Mat:
0 €
-
Peinture mate Gris Acier Mat:
0 €
-
Peinture métalisée Rouge Sismique:
0 €
-
Peinture mate Peinture mate:
0 €
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération