Alpine A110 (2e Generation)

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

Julien Bertaux

2. Une version personnalisable à souhait

 

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

En plus de s’équiper de nombreuses pièces spécifiques, parfois issues de la compétition, Alpine a mis en place tout un programme de personnalisation défini selon trois niveaux.

Le premier, nommé Atelier, permet de choisir entre 27 teintes de carrosserie, trois finitions pour les jantes et sept coloris pour les étriers. Dans l’habitacle, les sièges Sabelt sont proposés dans quatre coloris au choix.

Le deuxième, Atelier Sur-Mesure va plus loin en proposant une co-création avec le client pendant trois heures avec les designers couleurs et matières. Cette personnalisation se fait via un configurateur 3D ainsi que plusieurs échantillons.

Le troisième, On Demand, donne la possibilité d’étudier des demandes très spécifiques avec une personnalisation intérieure et extérieure « quasi-infinie ».

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

A titre d’exemple, le modèle à l’essai comportait 1 760 € de personnalisation extérieure et 3 600 € de personnalisation intérieure. Quant à la orange, la facture est nettement plus salée : 9 450 € pour l’extérieur et 109 000 € pour l’intérieur.

Equipements et options

Version : II 1.8 T 300 R 70

Equipements de sécurité

  • Allumage des feux et essuie-glace automatiques

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Capteurs de pression des pneumatiques

  • Feux AR translucides

  • Ligne échappement R avec double sortie centrale impression 3D

  • Système de contrôle de la traction (TCS)

  • Système d&#039;antiblocage des roues ABS

Equipements de confort

  • Régulateur de vitesse avec fonction limiteur

  • Logo au centre du volant en Noir

  • Climatisation automatique

  • Coffre de rangement à l&#039;AV

  • Système Audio Focal

  • Siège passager fixe

  • Lunette AR carbone

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Rétroviseurs extérieurs électrique à rabattage automatique

  • Direction assistée

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit et Montants Microfibre

  • Toit en Carbone

  • Jantes 18&quot; Carbone Liseré Blanc

Autres équipements

  • ESP déconnectable

  • 4 projecteurs AV à LED

  • Feu diurne à LED

  • Kit anti-crevaison

  • Harmonie Noir

  • Harmonie carbone mat

  • Pédalier en aluminium

  • Repose-pieds passager en aluminium

  • Tapis de sol avec logo Alpine

  • Seuils de porte Alpine

  • Pneu Piste Michelin PS CUP2

  • Système Alpine Télémetrics

  • Etriers de frein couleur Anthracite

  • Châssis R

  • Capot carbone

  • Panneau de porte microfibre

  • Masque De Feu Noir

  • Freins AV avec écopes

  • Lame AV, aileron en carbone

  • Connectivité CarPlayTM / Android AutoTM

  • Disques de freins Brembo 320mm

  • Sélecteur de mode (Sport, TRACK)

  • Boîte de vitesse automatique

  • Sabelt Track Alcantara Gris

  • Jupes AR &amp; latérales carbone

Options disponibles

  • Etriers de frein Orange

     : 

    420 €

  • Etriers de frein couleur Bleu Alpine

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Jaune

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Or Vif

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Rouge

     : 

    420 €

  • Logo au centre du volant en Bleu Alpine

     : 

    100 €

  • Système Audio Focal Premium

     : 

    650 €

  • Etriers de frein couleur Argent

     : 

    420 €

  • Sans Rangement sous capot AV

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée

     : 

    0 €

  • Livrée French Signature

     : 

    1500 €

  • Ligne échappement titane Akrapovic

     : 

    4000 €

  • Sabelt Track Alcantara BLEU

     : 

    0 €

  • Sabelt Track Alcantara Orango

     : 

    0 €

  • Sabelt Track Alcantara Rouge

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Gris Tonnerre

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Noir Profond

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Bleu Alpine

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Orange Acropolis

     : 

    0 €

  • Peinture Nacrée Blanc Irisé

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Vert Cendre 784

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Peinture opaque

     : 

    0 €

  • Peinture mate Bleu Racing Mat

     : 

    0 €

  • Peinture mate Bleu Eclipse Mat

     : 

    0 €

  • Peinture mate Gris Acier Mat

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Rouge Sismique

     : 

    0 €

  • Peinture mate Peinture mate

     : 

    0 €

