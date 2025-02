Le nouveau Volkswagen Transporter, c'est un peu Ford tout de même !

Ce Transporter, mû par un bloc Diesel 2 litres d’origine Ford même s'il prend ici le nom de TDI, est proposé avec trois puissances de 110, 150 et 170 chevaux. Ces motorisations sont couplées à une boîte de vitesses manuelles à six rapports ou, hormis sur le 110 ch, à une très efficace boîte automatique à 8 rapports. Tous sont des modèles traction, le 4 Motion étant proposé en option sur les 150 et 170 chevaux. En L1 comme en L2, le 150 chevaux constituera le cœur des ventes. Il est proposé avec la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, en traction et en finition Transporter ou Business, ou avec la boîte automatique à 8 rapports, en traction ou en 4 Motion et uniquement en finition Business. Le 170 chevaux n'est proposé en France qu'avec la BVA 8 et en 4 Motion en finition Business.

À l'usage, le nouveau Transporter se comporte très correctement. Déjà, la position de conduite est bonne, facile à trouver et offrant une excellente vue panoramique. Le volant réglable en hauteur comme en profondeur est un plus. La planche de bord, typée Volkswagen, accueille deux écrans, le tableau de bord numérique de 12" et l'écran tactile de 13''. Toutes les informations nécessaires sont faciles à trouver et l'utilisation est d'une grande simplicité.

Parfois bruyant

Sur la route, dès les premiers kilomètres parcourus et même à bord d'un véhicule non lesté, le confort s'avère de bon niveau. La suspension arrière à roues indépendantes n'y est pas pour rien… Les petites imperfections de la route se font oublier et les parcours sinueux sont avalés en toute stabilité. Les 150 chevaux de cette motorisation et le couple de 360 Nm dès 1 500 tr/mn permettent de bonnes relances et l'ensemble semble efficace en toutes circonstances. Seul petit bémol, la motorisation Diesel ne se fait pas oublier, principalement au démarrage et sur les relances, mais le chant du moteur se fait plus discret en vitesse de croisière. Quant à la boîte automatique à convertisseur, elle est un vrai plus, agréable et discrète, même si l'absence de frein moteur peut être un peu gênante en certaines circonstances. Sur cet essai, notre consommation s'est établie autour des 8 litres, conformes aux annonces du constructeur.