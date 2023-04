Le Suzuki Jimny désormais à 23 390€

Depuis 2021, le Suzuki Jimny n’existe plus en Europe qu’en version utilitaire à deux places. Le constructeur japonais a décidé de cette stratégie pour faire face au durcissement récent des normes locales en matière de rejets de CO2 chez nous, le Jimny n’était pas du tout optimisé pour l’homologation WLTP. En France, il subissait d’ailleurs un très gros malus écologique à cause de ses 178 g/km de CO2 en boîte manuelle (et même 198 g/km en boîte automatique). Grâce à son homologation d’utilitaire, il échappe totalement à ce malus.

Hélas, il coûte malgré tout de plus en plus cher. Jusqu’en début d’année, il s’affichait à 21 690€. Un tarif déjà supérieur à celui du Jimny à quatre places dans sa version haut de gamme au lancement en 2018, proposée à l’époque 19 990€ avec un niveau d’équipement très supérieur (optiques LED, grand écran tactile avec navigation intégrée et compatibilité Apple Carplay & Android Auto, climatisation automatique…). Mais le voilà qui passe à 23 390€.

Impossible à commander actuellement

Il n’est d’ailleurs pas possible de le configurer actuellement sur le site de Suzuki France, affichant le message suivant : « Ce modèle remporte un très grand succès, nous obligeant à suspendre temporairement les nouvelles commandes. Nous vous suggérons de vous rapprocher de votre concessionnaire afin de vérifier les éventuelles disponibilités. ». D'après Suzuki France, les délais de livraison sont montés à 14 mois. Rappelons que ce modèle s’arrache actuellement sur le marché de l’occasion, avec des modèles à quatre places qui dépassent parfois les 30 000€ comme on peut le voir sur La Centrale.