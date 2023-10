Les grosses injustices du malus écologique 2024 français

Dissuader les Français d’acheter des voitures neuves thermiques, voilà clairement le but du nouveau barème du malus écologique 2024 qui durcit lourdement les taxes prévues pour les voitures même faiblement émettrices de CO2. Désormais activé à partir de 118 g/km de CO2, il grimpe jusqu’à 60 000€ dès 194 g/km de CO2 et ne se limite plus à la moitié de la valeur neuve d’achat du véhicule. Cette dernière nouveauté conduit à des situations totalement ubuesques pour certaines autos pas très chères à l’achat ni particulièrement gloutonnes en carburant. Des modèles très loin de l’automobile élitiste et monstrueusement polluante, censée être visée par le malus écologique.

Prenons le cas par exemple du Renault Koleos, ce SUV familial en fin de carrière déjà handicapé depuis quelques années par un malus écologique important. Vous êtes tenté par l’un des rares modèles encore en stock, fortement remisés par la marque au losange ? Il faudra vraiment le vouloir car même avec un prix baissé à 40 151€ TTC (exemple d’un Koleos Initiale Paris Blue dCi 185 chevaux 4x4), le malus 2024 grimpera à 22 380€ au lieu de 9 550€ actuellement. Vous avez besoin d’un véhicule à sept places spacieux comme le Skoda Kodiaq ? Comptez 3 119€ de malus pour le modèle d’entrée de gamme essence de 150 chevaux ou 6 126€ au minimum pour un diesel de 200 chevaux. Même l’inoffensive Dacia Sandero, cette citadine low-cost mue par un petit bloc essence de 65 chevaux, se voit désormais taxée de 100€ de malus. Tous les modèles thermiques familiaux y passeront avec parfois plusieurs milliers d’euros à régler à l’état.

Des cas extrêmes

L’application de ce malus écologique de 2024 paraît même totalement ubuesque dans certains cas. Les Porsche même les moins chères (le Cayman, le Boxster ou le Macan par exemple) doubleront leur prix. Chez Toyota, la GR 86 à la vocation accessible deviendra même totalement hors de prix : équipée d’un quatre cylindres essence plutôt modeste (235 chevaux et consommation raisonnable), elle coûte 33 900€ mais se verra taxée du malus maximal de 60 000€ ! Sa petite sœur la Yaris GR, cette citadine racée de 261 chevaux à la fiche technique savoureuse, obligera à payer 35 346€ de malus écologique.

Dommage parce qu'à 37 400€, cette sportive savoureuse à la mécanique plutôt efficiente incarnait le modèle parfait pour les fans de GTI. Dans ce contexte si hostile pour les voitures de ce genre (les Honda Civic Type R et autres compactes sportives du segment supérieur sont elles aussi lourdement touchées), pas si gloutonnes mais vraiment peu optimisées pour les normes WLTP très théoriques, on comprend pourquoi certaines marques ont abandonné l’idée de commercialiser des modèles loin d’être élitistes mais trop peu adaptés aux homologations européennes. Retiré du marché en 2020, le Suzuki Jimny (affiché à 19 995€ en haut de gamme cette année-là) serait taxé de 11 803€ de malus écologique 2024. Sa version à boîte automatique aurait même droit à 60 000€ de taxes. Pour un petit 4x4 essence de 102 chevaux pesant une grosse tonne et consommant moins de huit litres aux 100 dans la vie de tous les jours !

Bref, le malus écologique signe probablement la fin des sportives populaires et des familiales thermiques en France. Avec tout de même quelques exceptions pour les modèles les mieux adaptées à cette fameuse homologation WLTP. L’Alpine A110, par exemple, n’aura droit qu’à 2 918€ de malus en version de base malgré sa radicalité. Dans un genre beaucoup moins puriste, la Volkswagen Polo GTI s’en sort plutôt bien avec 1 629€ de malus 2024. C’est mieux que les 4 279€ pour une Golf GTI ou les 28 413€ d’une Golf R. La Mazda MX-5 de base s'en sort bien elle aussi avec 1 172€ de malus seulement. En revanche si vous avez plus de 200 000€ à investir dans une voiture de sport, vous ne paierez aucun malus s’il vous prenait l’envie d’acheter une McLaren Artura hybride rechargeable. Ou seulement 2 049€ pour l’acquisition d’une Ferrari 296 GTB. Pour un Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid de 739 chevaux ou un énorme BMW XM de 653 chevaux aussi, ce sera gratuit…