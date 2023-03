Voici le nouveau Renault Koleos restylé (très loin de chez nous)

Lancé en 2016, le Renault Koleos de seconde génération affiche un design nettement plus soigné que celui de la première génération. Comme cette première mouture, ce Koleos a été conçu pour convenir aussi bien aux marchés sud-coréens (sous le blason Samsung QM6) et européens. Chez nous, le positionnement assez haut de gamme du modèle et son absence de version à sept places l’ont empêché de convaincre beaucoup de clients. Après un premier restylage en 2019 et un second en 2021, le Koleos file discrètement vers la fin de carrière chez nous. Il reste disponible au catalogue de Renault à partir de 45 100€ mais son grammage CO2 handicapant et son absence de motorisation hybride le condamnent à court terme.

En Corée du sud en revanche, il reste au cœur de la stratégie de Renault Korea Motors, la structure remplaçant l’ancienne marque de Renault Samsung Motors désormais codétenue avec les Chinois de Geely. Le SUV familial vient de recevoir un nouveau restylage avec quelques modifications au niveau de la calandre et des boucliers. Un modèle qui ressemble toujours beaucoup à notre Koleos européen malgré sa face avant différente.

Des moteurs très différents

Les moteurs du QM6 sont différents celles du Koleos européen. Alors que ce dernier impose désormais le TCe essence de 160 chevaux, son frère sud-coréen propose des moteurs essence de 2,0 et 2,5 litres moins sophistiqués dont un bloc compatible au GPL. Notez qu’il s’est vendu à 37 747 exemplaires rien qu’en 2021, ce qui prouve que l’engin continue à faire de gros volumes en Corée du Sud contrairement à chez nous.