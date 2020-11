Renault Koleos : mini-restylage en approche

Apparu en 2016, le Koleos deuxième du nom a déjà été revu une première fois en 2019, avec quelques évolutions esthétiques pour les boucliers et surtout de nouveaux moteurs diesel. Mais il semble qu'une deuxième mise à jour soit en préparation.

En effet, dans la dernière grille des prix du Losange, on trouve sous les tarifs du Koleos ceux… du Koleos Phase 2. La nouvelle gamme est simplifiée, puisque la finition de base Life est passée à la trappe. Le dCi 150 ch est aussi abandonné. Il reste donc en diesel le dCi 190 ch boîte X-tronic All-Mode 4x4-i. Mais il y a aussi un essence, le TCe 160 ch avec boîte EDC et deux roues motrices.

Mais alors, quels changements pour cette phase 2 qui donne ses prix mais n'a pas encore été dévoilée ! On en a peut-être un premier aperçu avec le Samsung QM6, la version coréenne du Koleos. Ce modèle vient d'être restylé, avec notamment un nouvel habillage des feux inspiré de la Mégane restylée. Une zone foncée en partie basse affine les feux. L'intérieur des phares a aussi changé. En revanche, il ne faut pas se fier à la grille de calandre de ce véhicule, conçue pour Samsung.

À bord, on ne voit pas d'évolution notable dans le QM6. Mais la version européenne pourrait profiter d'une mise à jour technologique, dans la veine de ce qui a été fait sur les autres grandes Renault cette année. On pense ainsi à l'instrumentation numérique et à un écran central agrandi. L'équipement pourrait aussi s'enrichir de la conduite semi-autonome.

La gamme du Koleos Phase 2