La Suzuki Vision e-Sky a-t-elle de l’avenir chez nous ? - En direct du salon de Tokyo 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Comme la Honda Super One, la petite Suzuki Vision e-Sky pourrait arriver en Europe. Tout va dépendre de l’évolution des normes et des discussions sur la fameuse nouvelle catégorie « kei-car » qui pourrait émerger sur notre marché.

La Suzuki Vision e-Sky, un concept-car annonçant une nouvelle kei-car japonaise.

Au pays des kei-cars, Suzuki présente un concept-car annonçant un tout nouveau modèle destiné au marché japonais. Le constructeur a profité du salon de Tokyo pour exposer la Vision e-Sky, une petite auto de seulement 3,395 mètres de long taillée pour s’insérer dans cette catégorie de voitures la plus appréciée de la clientèle locale (les ventes du pays ont été dominées par la Honda N-Box en 2024).

Son design change un peu par rapport à celui des autres kei-cars déjà commercialisées par Suzuki au Japon, avec une face avant assez mignonne dotée d’un long bandeau de LED sur toute sa largeur. Elle a aussi droit à une finition bi-ton et à une poupe simplifiée au maximum.

Un intérieur pas tout à fait de série et un moteur électrique

L’intérieur offre une ambiance plutôt « cosy » avec son dégradé de bleu et ses sièges blancs mais certains détails de finition pourraient ne pas se retrouver sur la version définitive, attendue pour l’année 2027 au plus tard au Japon.

Bienvenue à bord de la Suzuki Vision e-Sky. La version de série pourrait différer légèrement.
Sous le capot, elle possède une motorisation électrique (exactement comme la BYD Racco également dévoilée au salon de Tokyo) mais Suzuki ne communique pas d’informations techniques à ce sujet pour l’instant (pas plus que sur la capacité des batteries). On peut s’attendre à une puissance située aux environs des 60 chevaux et à des accumulateurs d’une vingtaine de kWh.

Et en Europe, alors ?

Reste à savoir si un tel modèle peut trouver son chemin jusqu’en Europe. Rappelons que Honda prévoit de commercialiser sa Super One chez nous et que la Commission européenne, en concertation avec les constructeurs automobiles locaux, étudie la possibilité d’instaurer une nouvelle catégorie de petites autos reprenant l’esprit des kei-cars japonaises avec une motorisation exclusivement électrique.

Le directeur du développement des véhicules électriques de Suzuki nous confirme que la marque suit de près ces tractations mais pour l’instant, il est incapable de nous dire si le modèle sera vendu chez nous. Si tel était le cas, il faudrait évidemment qu’elle puisse s’afficher à un prix compétitif.

