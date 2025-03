Les voitures des Japonais sont toujours aussi différentes des autres

Il s’est vendu 3,72 millions de voitures neuves au Japon l’année dernière. Un chiffre en baisse de 7% par rapport à 2023, qui reste tout de même deux fois plus important que le nôtre à titre de comparaison (rappelons que la population japonaise comprenait 124 millions habitants en 2023 ce qui explique en partie ces résultats).

On connaît tous ses grands constructeurs, dont les modèles sont largement exportés aux Etats-Unis et en Europe depuis de longues décennies. Chez nous, le succès de Toyota qui construit localement ses Yaris et Yaris Cross a d’ailleurs de quoi forcer le respect. Mais au Japon, les meilleures ventes n’ont rien à voir avec les véhicules vendus chez nous. Comme l’illustrent les analystes de Car Industry Analysis, les petites kei-cars dominent toujours le marché local avec la Honda N-Box en tête, vendue à 206 272 exemplaires là-bas soit une baisse de 11% par rapport à 2023.

Quelques modèles « européens »

Elle devance une autre kei-car, la Suzuki Spacia vendue à 165 679 exemplaires l’année dernière. On trouve ensuite la Toyota Sienna aux dimensions plus européennes, la Nissan Note qui n’est plus présente chez nous, la Daihatsu Tanto (une autre kei-car), la Suzuki Husler (encore une kei-car), la Toyota Yaris construite localement, la Honda Feed (un monospace), la Toyota Prius et le Corolla Cross qui n’est pas commercialisé chez nous. Il n’y a aucun constructeur étranger dans ce top 10 exclusivement japonais.