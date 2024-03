Une nouvelle marque de motos arrive en France

Signe que le marché moto français reste dynamique et se porte bien, on y compte régulièrement de nouvelles marques.

La dernière en date à arriver sur le marché moto hexagonal est la marque MBP (Moto Bologna Passione), propriété du groupe Keeway, qui sera distribuée en France par la société marseillaise DIP, qui compte déjà dans son réseau des marques comme Voge, Daelim, SWM, Orcal et Keeway.

Créée en 2022, la marque MBP, qui fait fabriquer en Chine l’intégralité de son catalogue, sorte d’équivalent de Mash pour la SIMA, arrive donc en France avec plusieurs propositions aux styles différents.

On retrouve le Cruiser 1000 V2 (268 kg), le trail Adventure 1000 V2, qui reposent sur un V-Twin de 997 cm3 délivrant 88 chevaux à 7 200 tr/min pour un couple de 89 Nm à 5 250 tr/min, et un roadster 500 avec bicylindre de 486 cm3 délivrant 47,5 chevaux.

Cette gamme de grosses et moyennes cylindrées est complétée de quatre motos de 125 cm3, dont un trail et un roadster dont le look n’est pas sans rappeler l’actuelle gamme 500 Honda.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les différents tarifs des machines, qui arriveront en France en juin prochain, n’ont pas encore été précisés par la marque, qui s’attache encore à construire son réseau, aidé en cela par l’expertise de la société DIP, spécialisée dans l’importation de véhicules asiatiques sur le marché français.