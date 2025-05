Une moto signée par Tom Cruise aux enchères

C’est ce qu’on appelle avoir le sens des affaires. Le propriétaire d’une moto Keeway Superlight 125, un chopper au style rétro de fabrication chinoise, vient de mettre en vente son bien signé par Tom Cruise en personne, sur le site d’enchères Catawiki. L'autographe a été apposé sur le réservoir à Paris, lors d'une rencontre fortuite avec l'acteur lors de son séjour en France pour les Jeux olympiques. Tom Cruise a fait le show pour le passage de flambeau entre Paris et Los Angeles. L'acteur américain avait sauté en rappel du toit du Stade de France, avant d'empoigner le drapeau olympique et d'enfourcher une moto.

Cet instant, immortalisé en photos, donne davantage de crédit à la vente. Sans prix de réserve, cette moto est estimée à environ 3 500€. « En excellent état (révision récente, carrosserie impeccable), elle dispose d'un revêtement protecteur transparent sur le réservoir pour préserver l'autographe dans le temps », précise l’annonce. Pour rappel, la Keeway Superlight est une moto chinoise équipée d’un monocylindre de 125 cm³.

“Ce qui rend cette moto vraiment exceptionnelle, ce n'est pas seulement son look vintage ou son excellent état, c'est aussi son histoire. La signature de Tom Cruise, apposée lors d'une rencontre spontanée à Paris, fait de ce deux-roues une pièce de collection unique, à la croisée du cinéma, de la passion moto et du hasard.” John Searle, expert moto sur Catawiki, en charge de la vente. Les enchères viennent de débuter et se clôtureront le 2 juin.