Un tout nouveau roadster débarque dans la gamme BMW : la R 1 300 R

Avec la nouvelle BMW R 1300 R, nous avons propulsé notre roadster dynamique à moteur boxer vers un tout autre niveau. Axé sans compromis sur la dynamique de conduite, il offre une expérience bien plus sportive que son prédécesseur grâce à un moteur et un châssis entièrement repensés, tout en conservant les valeurs fondamentales de BMW, telles que les capacités de grand tourisme et le confort. » Voici comment Christof Lischka, responsable du développement BMW Motorrad présente la toute nouvelle R 1300 R.

Le nouveau roadster à moteur boxer se veut plus sportif que son prédécesseur, tant sur le plan technique que visuel, avec un design agressif et un moteur qui gagne en cylindrée et en puissance. Un bloc qui équipe déjà la R 1300 GS et qui développe une puissance de 145 chevaux (contre 136 chevaux pour l'ancienne génération du roadster), toujours à 7 750 tr/min, et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min, avec un régime moteur maximal fixé à 9 000 tr/min.

En version standard, la nouvelle BMW R 1300 R (239 kg en ordre de marche) propose trois modes de conduite : « Rain » et « Road » permettent d'adapter le comportement routier à la plupart des conditions de route. Le mode « Eco » permet quant à lui également d'exploiter la technologie innovante BMW ShiftCam. En option, le roadster peut également être équipé des « Riding Modes Pro », comprenant notamment les modes de conduite supplémentaires « Dynamic » et « Dynamic Pro ». Le contrôle du couple moteur (MSR) est de série sur la version standard, tout comme l'éclairage full LED.

L'assistant de changement de vitesse automatique (ASA) avec embrayage entièrement automatisé et changement de vitesse manuel ou automatique pour une expérience de conduite améliorée est disponible en option.

Pièce maîtresse du châssis de cette nouvelle BMW R 1300 R, le cadre principal en tôle d'acier, offre également une rigidité supérieure à celle du modèle précédent. À la place de l'ancienne structure tubulaire en acier, la nouvelle R 1300 R est désormais dotée d'un cadre arrière en aluminium moulé sous pression.

De nombreuses améliorations techniques pour la nouvelle BMW R 1300 R

Une nouvelle fourche inversée (47 mm de diamètre) et une suspension arrière EVO Paralever repensée pour une précision de maniabilité accrue complètent la partie-cycle, agrémentées de nouvelles roues en aluminium coulé de 17 pouces à rayons creux. Elles pèsent 1,4 kg de moins que les roues qui équipaient l'ancien modèle.

Un ensemble qui profite du système électronique de réglage dynamique de la suspension (DSA), avec réglage dynamique de l'amortissement, de la raideur des ressorts et de la compensation de charge en option.

Le système électronique de réglage dynamique de la suspension (DSA) va encore plus loin en combinant le réglage dynamique de l'amortissement avant et arrière avec un ajustement de la raideur du ressort, en fonction du mode de conduite sélectionné, des conditions de conduite et des manœuvres. La nouvelle BMW R 1300 R devient ainsi la première moto de série à être équipée d'une fourche télescopique inversée permettant le réglage de la raideur du ressort.

La R 1300 R est également équipée de série d'un frein à double disque avec deux étriers fixes à quatre pistons montés radialement à l'avant et un frein monodisque avec étrier flottant à deux pistons à l'arrière, associé au système ABS Pro intégral BMW Motorrad. La nouvelle R 1300 R peut aussi être équipée du système de freinage Sport en option. Outre un look plus sportif avec des étriers de frein couleur titane, il offre une légère amélioration des performances de freinage. Le roadster peut aussi être équipé de l'assistant de conduite qui comprend le régulateur de vitesse actif (ACC) et l'alerte de collision frontale (FCW).

Quatre déclinaisons de la BMW R 1300 R sont proposées avec différents coloris : la version de base de la BMW R 1300 R en Snapper Rocks métallisé, la version Exclusive en Racing Blue métallisé, la version Performance sportive en Lightwhite uni et l'Option 719 Kilauea haut de gamme en Blackstorm métallisé.