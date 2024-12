Un nouveau gros roadster BMW arrive en 2025

Après la nouvelle génération de la BMW R 1300 GS, la marque allemande va décliner son moteur Boxer de 1 300 cm3 en version sport-tourer avec la sortie prévue en 2025 de la R 1300 RS.

Aux côtés de cette nouveauté attendue pour avril prochain, BMW va ajouter un roadster : la R 1300 R.

Un modèle 2025 dont les données techniques ont déjà été dévoilées par nos confrères allemands de Motorradonline. Reposant sur le bicylindre Boxer de 1 300 cm3 délivrant 145 chevaux à 7 750 tr/min et offrant un couple maxi de 149 Nm à 6 500 tr/min, la nouvelle BMW R 1300 R sera équipée d'une fourche inversée, délaissant le système Telelever pour sa suspension avant comme les actuelles R 1250 R et R 1250 RS. Le Paralever est en revanche toujours présent à l'arrière couplé à un bras oscillant unilatéral.

À l’instar de la sport-tourer R 1300 RS, la déclinaison roadster disposera d'un réservoir de 17 litres, pour un poids de 239 kg. L'empattement est de 1 511 mm, tandis que les suspensions ont un débattement de 140 mm (à l'avant) et 130 mm (à l'arrière). La selle sera perchée à 810 mm du sol tandis que le pneu arrière passera de 180 sur l'actuel gros roadster à 190 sur la R 1300 R.

Un nouveau roadster et une routière vont rejoindre le catalogue 2025 de BMW

En option, BMW proposera des suspensions et des freins sport, la transmission automatique ASA (Automated Shift Assistant) ainsi que des rétroviseurs disposés en bout de guidon, comme sur la nouvelle R 12 S récemment présentée. On retrouvera également une instrumentation TFT avec connectivité mobile, un système de démarrage sans clé et un quickshifter.

En plus du sport-tourer et du roadster, une BMW R 1300 RT devrait également être présentée en mars prochain, pour une arrivée en concessions au début du printemps 2025.