Une nouvelle BMW R 1300 RS attendue pour 2025

Revue en profondeur, la nouvelle BMW R 1300 GS a été présentée il y a maintenant plus d'un an.

Reposant sur un nouveau moteur Boxer de 1 300 cm3, le trail allemand sera bientôt rejoint au catalogue par plusieurs déclinaisons afin d'élargir l'offre du constructeur sur différents segments.

Parmi les nouveautés attendues, nos confrères de Motorradonline nous apprennent que le prochain modèle de 1 300 cm3 à arriver en concession devrait être la R 1300 RS.

Selon le média allemand, cette nouveauté serait même attendue dès le printemps prochain, avec une arrivée évoquée au mois d'avril 2025.

Une sport-tourer semi-carénée dont le designer Kar Lee s'est déjà chargé d'imaginer les lignes.

Pour les caractéristiques techniques, selon Motorradonline, on retrouvera fort logiquement le moteur Boxer de 1 300 cm3, développant 145 chevaux à 7 750 tr/min, offrant un couple de 149 Nm à 6 500 tr/min et une vitesse maximale de 246 km/h. La R 1300 RS disposera également d'un cadre en acier avec sous-châssis en aluminium moulé sous pression. Contrairement à la nouvelle GS, la suspension avant sera confiée à une fourche inversée en non à un dispositif Telelever. En revanche, à l'arrière on retrouvera bien un système Paralever avec cardan, et un bras oscillant unilatéral.

Le Boxer de 1 300 cm3 en version sport-tourer

Le poids de la BMW R 1300 RS est annoncé à 245 kg, avec un réservoir de carburant de 17 litres.

L'empattement est de 1 523 mm, tandis que la selle est perchée à 815 mm du sol. Comme à son habitude, la marque proposera en option des suspensions et des freins plus sportifs, mais aussi un système de radar arrière qui surveille les angles morts et les risques de collision.

La BMW R 1300 RS sera disponible avec la transmission Automated Shift Assistant (ASA), qui permet de se passer du levier d'embrayage.

Une nouveauté 2025 qui devrait être présentée en mars prochain, avec une disponibilité quasi immédiate en concessions.