La nouvelle BMW R 1300 GS aura bientôt de la compagnie avec trois nouveaux modèles

Il n'aura pas fallu longtemps à la nouvelle BMW R 1300 GS pour s'imposer comme la meilleure vente du catalogue du constructeur allemand.

Dès sa présentation, les commandes dans les concessions ont afflué, faisant du trail de nouvelle génération le numéro un incontesté des ventes, et permettant à BMW de battre des records de ventes en 2024. À tel point que nous nous interrogions récemment sur la dépendance de la marque envers son modèle star.

Si la GS reste encore plus que jamais la figure de proue de la marque, BMW n'en oublie pas les autres modèles de son catalogue, notamment les autres déclinaisons de sa nouvelle plateforme de 1 300 cm3 inaugurée avec la GS.

Une plateforme BMW de 1 300 cm3 qui va enfin se diversifier

Aux côtés de la GS, on va donc retrouver les déclinaisons habituelles de la gamme BMW, à savoir les R 1300 R, R 1300 RS et R 1300 RT. Soit les versions roadster, sportive et sport-touring de la gamme.

Des modèles qui profiteront donc du moteur Boxer de 1 300 cm3 le plus puissant à ce jour, avec 145 chevaux à 7 750 tr/min et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min.

Si on s'attendait à l'arrivée des modèles depuis quelques mois, on sait désormais que leur arrivée sur le marché est prévue pour 2026, la marque ayant officiellement enregistré le nom des modèles auprès des autorités compétentes. On imagine donc les découvrir avant la fin de l'année en cours.

On apprend aussi par ce biais qu'une BMW R 12 G/S est aussi au programme pour les prochains mois.