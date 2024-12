La future BMW R 1300 RT déjà espionnée

Grande routière de la gamme BMW, la RT va être profondément renouvelée en 2025.

À l’instar des attendues R 1300 RS et R 1300 R, la future R 1300 RT reposera sur le nouveau moteur Boxer introduit en fin d’année 2023 sur la nouvelle génération du trail BMW R 1300 GS. Elle pourra donc compter sur une puissance de 145 chevaux à 7 750 tr/min et d’un couple maxi de 149 Nm à 6 500 tr/min.

Le modèle, espéré pour le printemps prochain a été aperçu récemment en phase de tests par nos confrères allemands de Motorradonline, qui en ont publié les premiers clichés.

Une bonne occasion d’en savoir plus sur cette BMW R 1300 RT. Si la face avant se fait plus carrée, notamment avec l’adoption d’un nouveau phare, on constate également que la moto sera équipée d’un système de radars avant et arrière, couplé au régulateur de vitesse adaptatif et à un détecteur des angles morts. On note également l’apparition de déflecteurs aérodynamiques mobiles, capables de s’adapter à la vitesse de la moto afin d’offrir la meilleure protection possible au pilote. Un système déjà adopté sur la Moto Guzzi V100 Mandello.

Une aéro adaptative pour la BMW R 1300 RT 2025

La nouvelle BMW R 1300 RT recevra aussi l’ultime innovation du constructeur allemand en matière de transmission : l’Automated Shift Assistant (ASA), qui permet de se passer du levier d’embrayage. Selon Motorradonline, le poids estimé de la moto est de 281 kg, avec 90 % du réservoir de 24 litres plein.

Poignées et selles chauffantes ainsi que l’écran réglable électriquement ne manqueront pas à l’appel de cette BMW R 1300 RT que l’on devrait découvrir officiellement au début de l’année 2025.