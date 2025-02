La "GS" superstar, est-ce un problème pour BMW ?

BMW Motorrad est-il dépendant de la GS ?

La question mérite d'être posée au regard des derniers chiffres de ventes du constructeur allemand.

En France, l'année dernière ce sont 7 953 modèles siglés GS qui se sont écoulés, soit 39 % du volume total des ventes de BMW dans l'hexagone.

Dans le monde, les BMW R 1300 GS et R 1250 GS Adventure ont été les meilleures ventes de la marque, avec la BMW R 1300 GS Adventure lancée en toute fin d’année avec plus de 68 000 unités immatriculées sur les 210 408 motos vendues en 2024. Loin devant les 40 890 unités vendues des modèles de la série F, renouvelée avec les modèles BMW F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, F 900 R et F 900 XR.

Best-seller de la marque allemande et largement renouvelée il y a à peine plus d'un an avec une nouvelle génération, la grosse GS (bicylindre à plat de 145 chevaux) reste donc toujours le modèle phare de la gamme.

Une moto qui pousse vers le haut les chiffres de ventes de BMW dans le monde, et plus particulièrement en Europe, et qui permet même à la marque d'être le troisième constructeur en France en 2024.

La GS loin devant les autres modèles de la marque

Un succès tel pour le trail, qu'il permet aussi pour la marque de compenser les chiffres décevants de certains modèles lancés récemment, notamment la gamme R 18 qui peine à trouver son public, alors que certains succès passés commencent déjà s'essouffler, comme le scooter CE04, en nette perte de vitesse en 2024 : 1 555 ventes contre 2 838 en 2023.

Si BMW a fait le choix d'étoffer sa gamme avec de nouveaux modèles pour couvrir le maximum de segments, le positionnement premium et les tarifs pratiqués au regard de la concurrence ne permettent pas à la marque de compter sur des volumes de ventes importants.

BMW est bien décidé à enfoncer le clou avec une version 450, plus accessible de la GS, prévue pour arriver en concession en 2026.

En attendant, l'année 2025, et le succès de la nouvelle génération de la GS, qui ne bénéficie désormais plus du statut de « nouveauté » car entrant dans sa seconde année de commercialisation seront donc à scruter de près du côté de l'état-major de BMW.