BMW bat des records de ventes !

L'arrivée sur le marché des nouvelles BMW M 1000 XR et S 1000 XR, BMW F 800 GS, F 900 GS et F 900 GS Adventure, les modèles Heritage BMW R 12 et R 12 NineT et, les trails BMW R 1300 GS et BMW R 1300 GS Adventure équipées du moteur Boxer ont permis à la marque allemande de battre ses records de ventes.

Avec 210 408 motos vendues à travers le monde en 2024, BMW Motorrad a réussi à atteindre le meilleur résultat de ventes de l'histoire de l'entreprise.

Des résultats positifs pour la marque, notamment grâce aux chiffres de ventes enregistrés en Allemagne, qui reste le plus grand marché européen pour le constructeur avec 26 177 unités vendues en 2024, devant la France, où la marque a écoulé 20 693 exemplaires. Avec 118 727 motos vendues, l'Europe est d'ailleurs, de loin la région la plus dynamique pour BMW Motorrad. Les États-Unis (17 272 unités), le Brésil (15 267 unités), la Chine (13 872 unités) et l'Inde (8 301 unités) sont également des marchés.

Les modèles GS comme best-seller

Les BMW R 1300 GS et R 1250 GS Adventure ont été les meilleures ventes de la marque, avec la BMW R 1300 GS Adventure lancée en toute fin d’année. Plus de 68 000 clients dans le monde ont opté pour l'un de ses modèles ou pour la BMW R 1250 GS. Avec un total de 40 890 unités vendues, la série F, renouvelée avec les modèles BMW F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, F 900 R et F 900 XR, a également contribué de manière significative à la performance record de BMW Motorrad en 2024.

Des chiffres dont se réjouit Markus Flasch : « Je tiens à remercier chaleureusement nos clients et notre communauté dans le monde entier pour l'immense confiance qu'ils nous ont accordé une fois de plus en 2024. Avec les meilleurs résultats de vente de l'histoire de l'entreprise, BMW Motorrad conserve la première place dans le segment mondial des motos haut de gamme. Notre position de leader dans de nombreux segments et marchés repose sur notre volonté d'innovation, notre offre de produits très attrayante ainsi que sur notre stratégie cohérente de renforcement de la marque. Grâce à ces facteurs de succès, BMW Motorrad est bien positionné pour l'avenir et j'aborde donc l'année 2025 avec des perspectives très positives ».