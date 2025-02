En direct du salon de la moto de Milan : BMW nous dévoile un peu de son avenir

Déjà vu à Milan, BMW continue de présenter son concept de trail de petite cylindrée. Ainsi, ici, à Lyon, les visiteurs peuvent admirer la prochaine GS, qui sera animée pour la première fois par un bicylindre de 450 cc. Une première pour BMW qui comblera ainsi le trou dans la gamme GS entre la 310 et la 800 cc. Bien évidemment, beaucoup d'informations restent encore confidentielles, mais on peut d'ores et déjà vous annoncer que le modèle définitif devrait être présenté fin 2025 - normalement à l'occasion du prochain salon de Milan, pour une commercialisation prévue pour 2026. Il y a fort à parier que cette motorisation soit déclinée ensuite sur d'autres modèles et notamment des roadsters.

À côté de ce concept, BMW expose aussi une grosse caisse en bois afin de donner l'eau à la bouche aux visiteurs. Frappée de "prochainement en concession" et de "trois R 1300....", cette boite permet de regarder un film avec différentes générations de routières ou de roadsters. Rien de surprenant en cela puisque le constructeur va décliner son nouveau moteur 1300. Après la GS, on devrait donc retrouver ce moteur sur la future routière R 1300 RT, le roadster R 1300 R ou la version sportive R 1300 RS.

Une nouvelle génération va donc bientôt voir le jour.