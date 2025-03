La BMW R 12 passe en mode Enduro avec une toute nouvelle déclinaison G/S

Née en 1980, la BMW R 80 G/S tient enfin son héritière avec la nouvelle R 12 G/S.

Ultime déclinaison de la famille R 12, l'enduro classique emprunte ainsi l'abréviation G/S pour « Gelände / Straße » (Tout-terrain / Rue) comme sa glorieuse aînée.

La nouvelle BMW R 12 G/S fait renaître l'esprit de l'enduro tout-terrain à moteur boxer, dans le style de la R 80 G/S, avec un ensemble technologique et mécanique moderne.

La moto repose, comme le reste de la famille R 12 sur le moteur boxer refroidi par air/huile, d'un alésage de 101 mm, d'une course de 73 mm et d'une cylindrée de 1 170 cm³. Il développe 109 chevaux à 7 000 tr/min et un couple maximal de 115 Nm à 6 500 tr/min. Trois modes de conduite sont de série : « Rain », « Road » et « Enduro », tandis que le mode de conduite supplémentaire « Enduro Pro » est inclus dans le Pack Enduro Pro. Le contrôle de traction dynamique (DTC) et le contrôle du couple moteur (MSR) sont également disponibles sur le modèle de base de la R 12 G/S. Pour une utilisation tout-terrain, le DTC peut être complètement désactivé.

Le cadre tubulaire monobloc en acier de la famille R 12 est, lui aussi, au cœur de la nouvelle BMW R 12 G/S, avec un cadre arrière, également en acier tubulaire, boulonné au cadre principal.

Un style enduro rétro pour la nouvelle R 12

La nouvelle R 12 G/S, dispose de série de jantes à rayons croisés, d'une roue avant de 21 pouces et d'une roue arrière de 17 pouces. Une roue arrière de 18 pouces est disponible avec le Pack Enduro Pro. À l'avant une fourche inversée entièrement réglable assure l'amortissement (45 mm de diamètre et débattement de 210 mm), tandis qu'a l'arrière, c'est le bras oscillant Paralever avec amortisseur arrière incliné, également entièrement réglable, associé à un grand débattement qui fait le boulot.

La roue avant de la nouvelle R 12 G/S est équipée d'un double frein à disque avec deux étriers flottants à deux pistons boulonnés axialement et un disque de 310 mm de diamètre. La roue arrière est pour sa part dotée d'un simple frein à disque avec étrier flottant à deux pistons et un diamètre de 265 mm. On retrouve de série l'ABS Pro BMW Motorrad (intégral), actif également en courbe.

La nouvelle BMW R 12 G/S est aussi équipée de série d'une selle solo plate (hauteur de selle standard avec roue arrière de 17 pouces : 860 mm / hauteur de selle avec le Pack Enduro Pro avec roue arrière de 18 pouces : 875 mm). Une selle plate et droite pensée pour la pratique de l'enduro, même debout. Trois options de selle différentes sont disponibles, avec des repose-pieds enduro stables et des rehausseurs de guidon pour un usage tout-terrain.

Côté équipement, la BMW R 12 G/S dispose d'un tableau de bord rond central et d'une prise 12 V située à droite du poste de pilotage, d'un éclairage full LED (phares Headlight Pro en option, inclus dans la finition PRO ou alors disponible en option individuelle facturée 230 €). Son phare avant rond offre une signature lumineuse en forme de « X ».

Une base solide à agrémenter d'options à la sauce BMW

Le Pack Passager optionnel comprend une selle pour deux personnes (hauteur de selle standard avec roue arrière de 17 pouces : 860 mm / hauteur de selle avec le Pack Enduro Pro avec roue arrière de 18 pouces : 875 mm). La hauteur de selle du pilote est augmentée de 20 mm avec l'option Selle Rallye (hauteur de selle standard avec roue arrière de 17 pouces : 880 mm / hauteur de selle avec le Pack Enduro Pro avec roue arrière de 18 pouces : 895 mm). Avec le « Pack Enduro Pro », la R 12 G/S est équipée d'un système de repose-pieds enduro à la surface de contact élargie, d'un guidon tubulaire en aluminium renforcé, et d'un rehausseur de 20 mm.

Parmi les nombreuses options disponibles, on retrouve également l'assistant de changement de vitesse Pro, qui permet de passer les rapports supérieurs et inférieurs sans embrayage.

La nouvelle BMW R 12 G/S est disponible en trois coloris : noir, de base, blanche (en option) ou en Option 719 Aragonit avec peinture Sandrover, rouge et grise.

Facturée à partir de 17 650 euros dans sa version de base et 19 570 euros pour la finition Pro, la BMW R 12 G/S est déjà réservable, pour une arrivée prévue dans les concessions au mois de juin prochain.